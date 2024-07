S popularnog hrvatskog otoka žele izbaciti partijanere: “Piju, puše, koriste šumicu kao WC… Ništa od toga nemamo”

Podijeli :

Na vrhuncu smo sezone. I dok se očekuje da se i ove godine postignu izvrsni turistički rezultati, s nekim boljkama i resorno ministarstvo i lokalne vlasti tek će se morati ozbiljnije obračunati.

Kakva je turistička sezona? “Svi mi koji tu nešto radimo osjetimo da ima puno manje turista”

Prije svega se to odnosi na daljnju apartmanizaciju. U odnosu na lani broj kreveta povećao se za 23.000. Unatoč većoj ponudi, to se nije pretjerano odrazilo na cijene pa domaćim gostima odlazak na more znači pomno planiranje ili im je on u potpunosti nedostupan.

Joško Kirigin povratnik je iz Australije, djetinjstvo je proveo u Supetru na Braču. Pod stare dane vraća se posjetiti rodno mjesto. Tvrdi da se obala drastično promijenila.

“I sad sam došao ovdje malo na holiday, da se odmorim. Kažem, pa je li ovo Amerika ili?! Ovo je Amerika! Promijenilo se dosta, ima dosta tih apartmana i to…”

A i cijene sve češće – američke.

“Za neke ljude skupo, za mene nije. Za mene alright!”

Za neke alright – za lokalce puno teže. Ali potražnja je i dalje dobra, tvrde iz Turističke zajednice Supetra, gdje danas boravi gotovo 6000 turista.

Predstavnica ugostitelja tvrdi da cijene u sezoni nisu previsoke: Idemo u dobrom smjeru

“Supetar kao turistička destinacija u prvih sedam mjeseci godine postigla je 11 posto više dolazaka i osam posto više noćenja. Najviše turista dolazi iz Njemačke, slijede Švedska, Velika Britanija, Slovenija i na petom mjestu Hrvatska”, kaže Martina Rendić iz Turističke zajednice Supetra.

Na južnoj strani Brača – problem isti. Bokun mora, bokun neba – i sve više betona. Marko je u Bolu odrastao. I on uočava negativne trendove apartmanizacije.

“Vraćam se tu kad god mogu, ljeti pogotovo i vidim sve više i više apartmana. I nije to samo stvar Bola. Gradi se sve više i više”, govori Marko Boko, organizator festivala Graffiti na Gradele.

Zato sad već 13. godinu zaredom organizira taj sve popularniji festival urbane kulture, grafita i glazbe.

Ovo su stvari na koje se turisti najviše žale u Hrvatskoj: “Da sam znao, ne bih došao”

“Poanta je donijeti u Bol na Braču jedan drukčiji oblik i posjetitelja, ali i prorgama koji se u prvim godinama nikako nije uklapao u lokalnu zajednicu, ali mi smo sada dio identiteta ovog mjesta. Tu smo da svaku godinu napravimo jednogodišnju izložbu murala na otvorenom.”

Lokalni ugostitelji smatraju da masovni turizam na Jadran dovodi krivu klijentelu.

“Nekoliko tisuća turista dnevno koji dođu brodovima s drugih destinacija, iskrcaju se, jeli su i pili na brodovima, ovdje se iskrcaju, piju, puše, koriste šumicu kao WC. Ništa od toga nemaju ni lokalna zajednica ili gotovo nitko izuzev lokalnog vlakića koji ih dovede do ovdje”, ogorčen je ugostitelj Dario Kožulj.

U sezoni života u Bolu itekako ima. Ali kad krene jesen, prilika za lokalno stanovništvo nema puno.

“To je skroz druga vrsta života. Nema turista, nema nigdje nikoga. Većina ljudi ima masline pa ide priprema oko toga. Nema nekog velikog izbora da biste birali gdje ćete raditi tako da se većina poslova obavlja za vrijeme ljeta u turizmu”, žali se Zdravka Koljatić, učiteljica engleskog i vlasnica trgovine voća.

Turistička zajednica Bol svjesna je problema, ali žali se na nedostatak strategije na nacionalnoj razini i privatne interese.

Ovaj dio Hrvatske nema more, ali je sve popularniji među turistima: “Ako imaš puno novca, možeš puno potrošiti”

“Jako je teško pričati o strategiji s obzirom da prvo treba odrediti strategiju na razini države da bi lokalne zajednice imale dovoljno inputa da odrede svoju. Pokušalo se proteklih dana zabraniti uplov party brodova, ali odluka nije prošla. Iz kojeg razloga, ne znam. Moj osobni stav je da definitivno ne želimo uplovljavanja mladih partijanera”, iskren je Ante Trutanić, direktor TZ-a Bol.

Promjene su potrebne hitno. Da bi i svi oni mladi koji danas odlaze u inozemstvo, jednog dana mogli doći nazad i reći kao Joško Kirigin:

“Ja sam oduševljen ovdje. Lipo more, sunce… Ja volim ljude.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Turisti na ljetovanju nisu pretjerano oprezni. Traumatolog otkriva kakve ozljede najčešće zarade Hrvatsku do danas nisu priznale četiri zemlje, pogledajte koje