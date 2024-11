Autor aplikacije za uštede: Ako obitelj kupuje na akcijama, uštedi mjesečno i do 180 eura

Podijeli :

Posljednji petak u studenome trgovački je poznat kao Crni petak - poznat po velikim sniženjima. Izvorno je to američka priča koja nastupa nakon nacionalnog praznika Dana zahvalnosti. O tome kako pametno kupovati – i to ne samo na Black Fridayu, u Novom danu govorio je Josip Muller, autor aplikacije 360 promo koja je alat za uštede.

“Radili smo istraživanje na korisnicima koji intenzivno koriste aplikaciju 360 promo za pronalazak najpovoljnijih akcijskih ponuda. Riječ je o malom uzorku od 10 hrvatskih obitelji iz 4 najveća hrvatska grada, koji su pri odlasku u četverotjedne kupovine tijekom rujna koristili aplikaciju kod kupnje proizvoda robe široke potrošnje. Prosječni iznos mjesečne uštede je iznosio 181 eura. Prosječni zabilježeni iznos uštede tj. popusta kod akcijske kupovine je iznosio 30 %”, izjavio je Muller.

30-ak artikala mjesečno

“U prosjeku ljudi najčešće tjedno idu u dvije velike trgovine. Trošak vremena i goriva često je prevelik da bi opravdao uštede. Kupuju u prosjeku 30-ak artikala. Naša aplikacija ima mogućnost da kreirate šoping listu ili jednostavno ukucate npr. mlijeko pa izbaci gdje su kakvi popusti. Trgovci pokušavaju privući kupce u svoje trgovine i za to korist akcije. Treba znati koji proizvodi su u kojem trenutku na akciji. Bio sam 20 godina u velikim svjetskim kompanijama koje prodaju robu široke potrošnje. Primijetio sam da su ljudi zbunjeni s akcijama. Trend s aplikacijom se pomiče. Danas ljudi pet sati dnevno potroše na mobilnim uređajima pa je korisna aplikacija. Naši korisnici su uglavnom srednjih godina, dominantno žene – 60 %”, rekao je Muller.

Black Friday pred vratima: Kako se zaštititi od lažnih trgovaca/stranica?

Trgovci vole impulsne kupnje

“Postoji planska kupnja i impulsna. Trgovci vole impulsnu kupnju. Ljudi reagiraju na promo akcije, oko 70 % ljudi aktivno kupuje na akcijama i popustima”, rekao je Muller.

“Usporedili smo jeu li najčešće korišteni proizvodima jeftiniji u Sloveniji. Za usporedbu smo uzeli jedan diskontni centar u Sloveniji. Bilo je ipak povoljnije kod nas, ako se kupuje u devet domaćih trgovina po popustima”, rekao je.

Naši kupci nisu racionalni kao Nijemci

“Ljudi se ne tuku kod nas pred ulazom dućana kao u Americi. Međutim, ljudi koji ciljano nešto traže, mogu naći na akciji do 80 %. Bestselleri se uglavnom ne stavljaju na akciju. To bude 20 do maksimalno 40 %. Na današnji dan zgodno je iskoristiti trenutak. U našem odjeljku “Black Friday” je 40-50 najjačih ponuda”, izjavio je Muller.

“Ovo je prvi val popusta, u prosincu ljudi pojačano kupuju, drugi val popusta će biti još veći pa su tek onda u siječnju rasprodaje, prodaje se ono što se prije nije. Rekao bih da nismo racionalni kao Nijemci ali rekao bi da su Hrvati u zadnje vrijeme prisiljeni da budu racionalni. Cijene su u nekim slučajevima otišle i duplo. Naša aplikacija je besplatna i tako će i ostati”, zaključio je Muller.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Mile Kekin: Ako se svi pristojni ljudi povuku, jedine opcije su diktatura ili jednoumlje Kako prepoznati jeste li pod stresom? Saznajte uz ovaj japanski test