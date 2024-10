Kupili biste stan, a budžet vam je 100.000 eura. Evo što se za taj novac nudi…

Podijeli :

Goran Kovačić/PIXSELL/ilustracija

Ne tako davno iznos od 100.000 eura smatrao se psihološkom granicom za kupovinu nekretnine i za se iznos mogao kupiti čak i stan u novogradnji. Danas je to nemoguće.

Stručnjak za nekretnine i vlasnik agencije za promet nekretninama Opereta iz Zagreba Boro Vujović kaže da je prije desetak godina za kupce koji su kupovali dvosobni stan iznos od 100.000 eura bio psihološka granica. Danas je situacija posve drukčija.

“Za 100 tisuća eura gotovo je nemoguće kupiti neku noviju nekretninu. Možda tek neku garsonjeru od 20 do 25 kvadrata ili stan u suterenu ili potkrovlju. Uglavnom, neke takve nekretnine”, dodaje.

Ako se za tu cijenu i nađe veći od jednosobnog, onda to u pravilu biva stan za adaptaciju u koji treba utrošiti još nemalu svotu eura.

“Ponuda stanova do 100.000 eura definitivno nije velika. Prije desetak godina za tu se svotu mogao kupiti manji stan i u novogradnji, a danas je to nemoguće ne samo u Zagrebu. Zagreb je, što se cijena nekretnina tiče, među deset najskupljih gradova u Hrvatskoj, ali nije pri vrhu. U gradovima na obali nekretnine su skuplje nego u Zagrebu, a situacija još kompliciranija. Tamo je gotovo nemoguće naći ikakvu nekretninu za 100 tisuća eura”, napominje Vujović

U oglasnicima i na stranicama agencija za promet nekretninama nema baš puno izbora za kupce kojima je strop budžeta 100.000 eura. Provjerili smo kakvi su stanovi u ponudi do tog iznosa u četiri najveća grada – Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku.

ZAGREB

U oglasnicima i na stranicama agencija našli smo dvjestotinjak stanova u Zagrebu koji su na prodaju po cijeni do 100.000 eura. Većinom su to stanovi u starogradnji, u suterenima ili potkrovljima. Kako lokacije ponuđenih stanova bivaju udaljenije od središta grada, ponuda biva bolja pa se u Novom Zagrebu ili Dubravi mogu naći i dvosobni stanovi za manje od spomenutog iznosa.

U središtu Zagreba, primjerice, našli smo u ponudi suterenski stan u Klaićevoj ulici površine 38 kvadrata po cijeni od 80.000 eura. Također i suterenski stan od 28 kvadrata u Mrazovićevoj za 68.000 eura. U Voltinom naselju polusuterenski stan od 45 kvdarata prodaje se za 98.000 eura. Za isti iznos u Donjoj Dubravi nudi se dvosobni stan u prizemlju koji, pak, iziskuje potpunu adaptaciju. I u Dugavama u Novom Zagrebu za 83.000 eura u ponudi je stan u prizemlju od 44 kvadrata, ali također treba preuređenje. U Prečkom se za 99.000 eura nudi stan u potkrovlju od 55 kvadrata.

U rasponu cijena do 100.000 eura uočili smo u oglasima nekoliko garsonjera i jednosobnih stanova veličine od 20 do 30 kvadrata na Trešnjevci, Medveščaku, u Trnju, na Sigečici… Mahom su to suterenski stanovi ili na višim katovima u zgradama bez dizala, neki i skroz visoko – na 9. ili 10. katu, a bez balkona. Većinu tih stanova treba potpuno ili barem djelomično renovirati.

Najjeftinije koje smo uočili u ponudi bile su dvije garsoinjere. Jedna od 17 kvadrata na Trešnjevci po 65.000 eura, koja se vodi kao poslovni prostor. Druga na Črnomercu, točnije Fraterščici, površine 16 kvadrata u zgradi satroj 30-ak godina po cijeni od 55.000 eura.

SPLIT

Stanove u Splitu koji se prodaju po cijeni do 100.000 eura može se nabrojati na prste jedne ruke. Dijelom i stoga što se ti manji i jeftiniji stanovi, ako se i nađu na tržištu, ondje prodaju i prije nego što dospiju do oglasnika.

U starom dijelu grada, Varoši, nudi se stan na prvome kratu površine 21 četvornog metra po cijeni od 83.000 eura, kojemu je potrebno renoviranje. U splitskoj Varoši nudi se i suterenski stan od 35 kvadrata za 99.000 eura koji isto tako treba potpuno preurediti.

Garsonjera za renoviranje od 13 kvadrata, opet u starom dijelu grada, prodaje se za 65.000 eura. A za nešto više od 100.000 eura u Pazdigradu, prodaje se također suterenski stan, renoviran, ali 35 kvadrata u razizemlju (nulti kat) renoviran, ali s manjkom dnevne svjetlosti.

RIJEKA

Nasuprot turistički atraktivnijem Splitu, gdje stanova jeftinijih od 100.000 eura nema ni za lijek, u Rijeci je u ponudi tridesetak garsonjera te manjih stanova po toj cijeni.

Primjerice, na Gornjoj Vežici prodaje se garsonjera od 17 kvadrata za 70.000 eura, ali joj je potrebna i kompletna adaptacija.

Na Kozali se stan u prizemlju od 57 kvadrata sa spremištem i dijelom okućnice prodaje za 96.000 eura no također je potrebna adaptacija. Na Zametu se jedan novorueđeni stan od 27 kvadrata, spreman za useljenje, prodaje za 99.000 eura. Uočili smo i stan u visokom prizemlju od 76 kvadrata za samo 69.000 eura. No, stan ima dva ulaza, a manji dio se već koristi kao garsonjera u najmu, dok je drugi dio u roh-bau fazi.

Jedan djelomično renoviran stan od 53 kvadrata na prvom katu prodaje se 94.000 eura. No, uz njega se dobiju i dva parkirna mjesta te mogućnost korištenja velike krovne terase od oko 150 kvadrata.

OSIJEK

U Osijeku je u oglasnicima i na stranicama agencija u ponudi tridesetak stanova po cijenama do 100.000 eura. Riječ je o jednosobnim, dvosobnim pa i manjim trosobnim stanovima, mahom u zgradama bez dizala i u širem krugu od središta grada ili na periferiji. Ima, doduše, nekih u prodaji koji su i u samom središtu grada, ali su ili dvorišni, u starijim zgradama i(li) potrebna im je adaptacija.

Primjerice, jedan jednosobni od 32 kvadrata, po cijeni od 60.000 eura. Za 100.000 eura prodavatelji nude renovirani dvorišni stan na mirnoj lokaciji u centru grada površine 80 kvadrata, u visokom prizemlju zgrade izgrađene 1930-ih.

U Osijeku smo u ponudi našli i stan od čak 120 kvadrata po cijeni od 75.000 eura. Stan je također dvorišni, u samom središtu grada.

U blizini studentskog kampusa u prodaji je dvosobni stan površine 40 kvadrata na četvrtom katu u zgradi bez dizala. Cijena je 68.000 eura. U rubnom dijelu grada, Zelenom polju, dvoipolobni stan od 59 kvadrata na 4. katu, također u zgradi bez dizala, prodaje se za okruglih 100.000 eura.

