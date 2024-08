Ostojić: Problem nije smještaj kod “bake Mare”, nego višestambene zgrade za najam

Podijeli :

Predsjednik Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić gostovao je u N1 studiju kod Igora Bobića s kojim je komentirao turističku sezonu i probleme s kojima se hrvatski turizam suočava.

“Ovogodišnja sezona je dobra, ali je pokazala neke slabosti hrvatskog turizma koje bi trebali ukloniti u narednim godinama. Osnovni izazov je struktura smještajnih kapaciteta. Mi imamo milijun i 900 tisuća kreveta od čega je dvije trećine u objektima za kratkotrajni najam – apartmanima i vikendicama. To je problem jer su ti objekti jako kratko popunjeni ,a strašno opterećuju ukupnu infrastrukturu i sve to za 50-ak dana godišnje. Ti objekti definiraju i strukturu gostiju. Jer nemamo mi “slabe goste”, nego su nam oni onakvi kakva nam je turistička ponuda”, rekao je Ostojić komentirajući dosadašnje rezultate turističke sezone.

Prekomjerna gradnja apartmana je velik problem

Ostojić je ocijenio kako je prekomjerna izgradnja apartmana i vikendica u posljednje dvije godine, veliki problem kojeg novi Zakon o turizmu ne adresira na adekvatan način.

Turistička sezona je podbacila, ali jedno važno pravilo postalo je još jasnije

“Zakon o turizmu daje alate lokalnim samoupravama za donošenje odluka. Međutim neke odluke treba donijeti na nacionalnoj razini kako bi se ovakvo stanje spriječilo odmah. Kada neka jedinica lokalne samouprave premaši određene koeficijente treba donijeti odluku zabrane daljnje gradnje”, rekao je dodavši kako su sankcije nužne jer se u lokalnim samoupravama odluke ne donose isključivo racionalno i stručno nego i po drugim kriterijima.

“Dobra volja i vjerovanje nisu zakonski akti i sankcija nema osim možda političkih”, dodao je.

Pad popunjenosti komercijalnog smještaja

Komercijalni smještaj nam je popunjen oko 55 posto, a vikendice 22 posto i ono što je tu najgore jest da će ta popunjenost padati jer tržište to ne može u kratko vrijeme progutati. Pitanje je svijesti i investicijske matematike ali i “batine” poreza. Oni se danas plaćaju u razini 200 eura po krevetu godišnje. Taj silni broj kreveta se dogodio iz matematike koja glasi – ovo je isplatljiva investicija”, ocijenio je Ostojić dodavši kako je nužno dizati porez iznajmljivačima koji ne spadaju u kategoriju obiteljskog smještaja.

Kakva je turistička sezona? “Svi mi koji tu nešto radimo osjetimo da ima puno manje turista”

“Problem nije smještaj kod “bake Mare”. Problem je što se nama događa izgradnja višestambenih zgrada za najam gdje se prijavljuju kao građani kako bi plaćali taj porez. Postoji učinkovita i politički teška odluka koja bi ovo adresirala, a to je dizanje poreza tamo gdje se ne radi o obiteljskom smještaju.”

Cijene u turizmu

“U turizmu postoji lanac od prometnica pa do dolaska u destinaciju, smještaja i hrane i slično. Postoji značajna ovisnost jednih o drugima. Tako da, ako u jednom dijelu postoji neadekvatnost cijene i kvalitete, to utječe na cijele destinacije i regije. I to može dovesti do percepcije o tome kako je Hrvatska skupa. Mislim da smo u određenim aspektima pogotovo restoranima, pretjerali”, ustvrdio je Ostojić komentirajući cijene usluga za vrijeme turističke sezone.

“Tu postoji i jedna situacija koja se manifestira primjerice u padu dolaska Nijemaca. To je pitanje percepcije da bi cijene u Hrvatskoj trebale biti niže nego što jesu. Trebat će vremena da tržište shvati da Hrvatska nije jeftina destinacija, ali da je omjer cijene i kvalitete odgovarajući”, zaključio je Ostojić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Izvoz u prvih šest mjeseci pao za 0,3, uvoz porastao 4,2 posto Stečajevi u Njemačkoj na najvišoj razini u deset godina