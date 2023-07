Regulacija rada na visokim temperaturama: “Ove mjere mogu pomoći radnicima”

Podijeli :

Slaven Branislav Babic/PIXSELL/ilustracija

Predsjednica sindikata graditeljstva Jasenka Vukšić u Novom danu je komentirala treba li regulirati rad na visokim temperaturama.

“Kad pitate nas u sindikatu, mi zastupamo to stajalište već više godina. Svi svjedočimo da u zadnjih deset godina ljudi rade na visokim temperaturama, nastojimo otvoriti socijalni dijalog da bi nekako dogovorili uvjete rada jer naš zakon o zaštiti na radu ne regulira to područje. Što prije, to bolje”, poručila je Vukšić u razgovoru s našom reporterkom Natašom Vidaković.

Objasnila je i koliko je i opasan rad na visokim temperaturama, posebice kada se radi na otvorenom. “Naravno da je jako opasan za zdravlje, pgootov za starije ljdue i one koji imaju neke zdravstvene probleme.”

Vukšić je navela i kako bi se rad na visokim temperaturama mogao regulirati. “Kako regulirati? Postoje smjernice HZJZ-a, upute i dobre prakse, ali to je sve dobrovoljno. Dakle, može se promijeniti raspored radnog vremena, ne treba se raditi kad je najtoplije od 11 do 16 sati, ljudima treba davati veće pauze, više tekućine, moraju imati rashlađene prostore u kojima borave na odmorima, odmori moraju biti češći i duži, to su mjere koje mogu radnicima pomoći.”

Navela je i koji su djelatnici najugroženiji. “Radnici u građevinskom sektoru, pogotovo koji rade na otvorenom, montažeri, evo i oni ljudi na intervencijama poslije ovih oluja…”

