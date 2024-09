Linić o porezu na nekretnine: Stalno smo protiv nečeg novog, ali Vlada je ovog puta bila domišljata

Podijeli :

Slavko Linić, bivši ministar financija, u Pregledu dana kod našeg Igora Bobića, komentirao je prijedlog porezne reforme i poreza na nekretnine.

Na pitanje vjeruje li da će ovaj put porez na nekretnine biti uveden, Linić je kazao: “Ja sam ovaj put optimist jer je Vlada ovaj put odlučila prijedlog uputiti u Sbaor, a dosad se nije odlučila uputiti bilo kakav prijedlog u Sabor.”

Kaže da je Vlada ovaj put stavila jedinice lokalne samouprave u poziciju da pokažu hoće li biti dovoljno socijalne. “Ako su jedinice lokalne samopurave socijalne, tada će primijeniti višu stopu oporezivanja nekretnina, a umanjiti porez na dohodak i opet ćemo dobiti dodatni efekt – povećanje neto plaća.”

Prisjetio se i po čemu se razlikuje prijedlog u doba kad je on bio ministar od ovog današnjeg. “Ja sam sve vezivao na komunalnu naknadu, mi smo ukidali komunalnu naknadu, a trebao je ići porez na nekretnine, zahvatili smo i stambeni prostor, građevinska zemljišta, poslovne prostore, i to lokalne sredine i države i crkve, sve smo obuhvatili. Po prvi puta smo predlagali da to bude vrijednosno utvrđivanje vrijednosti nekretnine, a ne metar kvadratni.”

Linić vjeruje da će se trenutni prijedlog u godinama koje dolaze dorađivati. “Možda je to bolji način da se krene s porezom na nekretnine i da jednom shvatimo – plaća ne može biti ta koja će davati sve za potrebe državnog proračuna, neovisno radi li se o državi ili lokalnoj samoupravi.”

“Ovo je prva faza”

Bivši ministar vjeruje da će i država plaćati poreze na prazne stanove. “Vidjet ćete da će i država plaćati jer je u pitanju prazan stan.”

Komentirao je li ovaj porez socijalno pravedan. “Vlada je uvela socijalne kriterije, a to znači da oni koji nemaju dovoljne prihode bit će oslobođeni ili će im biti umanjeno, prema tome, Vlada je predividjela socijalne kriterije.”

Vlasnica agencije: Ovo nije uvođenje pravog poreza na nekretnine

Osvrnuo se i na komunalne naknade u kontekstu uvođenja poreza na nekretnine. “Ovo je prva faza i treba krenuti, vremenom će se polako doći do toga da porez treba uvesti i na građevinska zemljišta i na sve poslovne prostore, a tada će ukinuti komunalna naknada i plaćat će se jedinstven porez na nekretnine. To je pred nama, to je budućnost, za pet-šest godina, bitno je da krenemo.”

“Stalno smo protiv nečeg novog, ali Vlada je ovog puta bila domišljata i pokušala reći – da, uvodimo porez na nekretnine, ali smanjujemo porez na plaće”, zaključio je Linić.

