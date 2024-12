Pet europskih tržišta nekretnina čija će vrijednost naglo pasti do kraja 2025.

Podijeli :

Pixabay/ilustracija

Ne možemo sa sigurnošću znati što budućnost nosi za europsko tržište nekretnina, no ponegdje bi se cijene mogle drastično promijeniti.

Na tržištima gdje je potražnja niska, a dostupna ponuda visoka, cijena stambenih nekretnina mogla bi drastično pasti.

Nekoliko stručnjaka za nekretnine za GO Banking Rates analiziralo je kojim bi europskim tržištima nekretnina vrijednost mogla pasti do kraja sljedeće godine.

Španjolska

Kao i mnogi drugi dijelovi svijeta, španjolsko stambeno tržište bilo je teško pogođeno tijekom financijske krize 2007. Cijene su pale s oko 2874 eura po kvadratu (u prosjeku) na 2002 eura po kvadratu.

Svi govore o nekretninama u Zagrebu i na Jadranu. Kakve su cijene u unutrašnjosti? Stanovi u susjednoj zemlji sve skuplji: Kvaliteta ne odgovara cijenama

No, nakon toga su cijene ponovno rasle i sada u prosjeku iznose 2.809 eura po četvornom metru, što je nešto niže nego 2007. godine. Međutim, moguće je da će španjolsko tržište nekretnina ponovno doživjeti veliki pad cijena u nadolazećim mjesecima ili godinama.

“Konstantne posljedice Brexita kao i aktivan otpor turizmu, posebno u gradovima poput Barcelone i Mallorce, znače da bi se mnogi stanovi za odmor uskoro mogli naći na tržištu i dugoročno iznajmljivati”, rekao je Martin Orefice, izvršni direktor tvrtke Rent To Own Labs, i dodao da bi to moglo dovesti do pada cijena nekretnina.

Nizozemska

Brady Bridges, broker i vlasnik tvrtke Reside Real Estate, rekao je da je već došlo do pada cijena na nizozemskom tržištu nekretnina i to za 4,49% na kraju 2022. godine.

Bridges je primijetio da za to može postojati nekoliko razloga, među kojima su visoke kamatne stope (koje su i dalje prevladavajući problem u mnogim dijelovima svijeta) i ograničena ponuda stanova.

Prema Statisti, prosječna cijena stambene kuće u Nizozemskoj je 434.000 eura. Određena područja, poput Utrechta, trenutno imaju višu cijenu, 546.000 eura. Ostali, poput Groningena, imaju prosječnu cijenu od 319.000 eura.

Grčka

Cijene stambenih nekretnina u Grčkoj drastično su porasle početkom 2024. – za čak 10,76% u odnosu na prehodnu godinu. Cijene kuća porasle su za oko 2,4% u prvom tromjesečju 2024., ali su još uvijek niže nego u mnogim drugim europskim zemljama.

Unatoč snažnim znakovima rasta ove godine, neki stručnjaci predviđaju pad u sljedećih godinu dana.

Primorac o poreznoj reformi: Nemamo iluzija da će sutra pasti cijene najma i nekretnina Hoće li od sljedeće godine padati cijene nekretnina? Evo što kaže agentica

“Grčka se još uvijek oporavlja od dužničke krize, a cijene su i dalje više od 40% ispod svog vrhunca prije krize”, rekla je Ashley Gawley, stručnjakinja za europska tržišta nekretnina.

Također postoji mogućnost da bi potražnja mogla pasti u nadolazećoj godini, dodatno pridonoseći nižim cijenama nekretnina u zemlji.

Italija

Gawley predviđa i da bi cijene na talijanskom tržištu nekretnina mogle naglo pasti. “U Italiji su cijene kuća pale za više od 10% u posljednjih pet godina.”

Zemlja se također suočava s određenim političkim i gospodarskim preprekama, poput visokih kamata, koje bi mogle dovesti do daljnjeg pada cijena.

Švedska

U nekim švedskim gradovima, poput Stockholma, cijene su već počele padati, a postoje znakovi koji sugeriraju da bi se taj pad mogao nastaviti.

Michael Kotler, osnivač tvrtke Move Ahead Homes, navodi da su u Švedskoj kroz dugo razdoblje rasle vrijednosti nekretnina. “No, kako su skočile kamatne stope i troškovi hipoteka, mislim da stiže ‘zahlađenje’ na njihovo tržište.”

Najnovije izvješće o tržištu Global Property Guide otkrilo je da je švedsko stambeno tržište u posljednje vrijeme doživjelo značajan pad.

“Tijekom 2023. nacionalni indeks cijena kuća pao je za 6,31%, što je gore od prošlogodišnjeg pada od 3,73% i u oštroj suprotnosti s povećanjem od 15,78% u 2021.”, navodi se u izvješću, u kojem se također dodaje da je prošle godine zabilježen najgori rezultat još od 1993.

Prema Kotleru, cijene nekretnina u urbanim područjima – poput Stockholma – mogle bi dodatno pasti zbog ekonomske neizvjesnosti i smanjene potražnje kupaca.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Dvije namirnice koje jedemo gotovo svakodnevno, a uništavaju jetru Sedam namirnica koje postaju otrovne kad ih se podgrije