Usklađivanje mirovina nekima donosi gubitak: Provjerite cenzuse za porez, dopunsko…

Usklađivanje umirovljenicima u prosjeku donosi oko 40 eura više na mirovinu, jednima manje, a drugima više. Međutim, neki će svakako biti na gubitku, jer će rastom mirovinskih primanja prijeći razne cenzuse.

Ako su ona veća od 560 eura, trebat će platiti porez, a tu su i cenzusi za ostvarivanje prava na besplatnu policu dopunskog zdravstvenog osiguranja. Također, brojni gradovi i općine iznosom mirovine uvjetuju isplatu raznih pomoći, ali i uskrsnica i božićnica.

Porez na mirovinu plaća čak 35 posto umirovljenika. Riječ je o gotovo 364.000 korisnika, o čemu smo pisali ovdje. Ta će brojka nakon isplate usklađivanja za 7,46 posto zasigurno biti veća. Naime, prosječna mirovina iznosi 535 eura, što je manje od iznosa osobnog odbitka od 560 eura. Međutim, srpanjsko usklađivanje donosi rast od oko 40 eura, odnosno na oko 575 eura, što premašuje iznos osobnog odbitka. Tko god je, dakle, imao mirovinu za 40 ili manje eura ispod ovog prosjeka, morat će početi plaćati porez na svoja mirovinska primanja, piše Mirovina.hr.

Porez od nekoliko eura mjesečno umanjuje ‘povišicu’

Koliko ćete platiti poreza, ovisi o poreznim stopama koje su odredili gradovi i općine. Najčešće je riječ o stopi od oko 20 posto. Pritom se porez umirovljenicima obračunava umanjen za 50 posto na iznos kojim premašuju odbitak. Popis poreznih stopa za svaki grad i općinu možete pogledati na stranicama Porezne uprave na ovoj poveznici. U konačnici, riječ je o iznosima od nekoliko eura mjesečno pa će umirovljenici čija mirovina po novom premašuje 560 eura usklađivanjem dobiti, ali nešto i izgubiti.

Međutim, umirovljenici neće samo zbog poreza biti na određenom gubitku. Tu su i svi oni koji će s novim iznosima mirovina prijeći cenzus za ostvarivanje nekih prava, poput onog na besplatno dopunsko zdravstveno osiguranje. Pojedini gradovi i općine sufinanciraju policu umirovljenicima, ali samo do određenog iznosa mirovine.

Cenzus za dopunsko, ali i uskrsnice, božićnice…

Dopunsko zdravstveno ide i na teret državnog proračuna, ali samo ako je prihod po članu obitelji u prethodnoj godini manji od 379,49 eura mjesečno, odnosno 475,12 eura za samca. Dakle, oni umirovljenici koji, primjerice, žive sami, morat će početi plaćati dopunsko zdravstveno osiguranje ako im mjesečni prihodi nakon usklađivanja prijeđu 475,12 eura. Policu trenutno na teret državnog proračuna ne plaća oko 200.000 umirovljenika.

Osim poreza i dopunskog zdravstvenog osiguranja, dio umirovljenika mogao bi prestati ostvarivati i neka druga prava koja im omogućavaju njihovi gradovi i općine, ali samo do određenog cenzusa. Među njima su, na primjer, uskrsnice i božićnice koje se isplaćuju ovisno o visini mirovinskih primanja. Tu si i razne jednokratne pomoći koje se isplaćuju do određenog iznosa prihoda. Ipak, valja reći da ti cenzusi rastu, baš kao što bi trebao rasti i osobni odbitak za porez, kao i cenzusi za dopunsko zdravstveno. No, pitanje je hoće li rasti baš za 40 eura, koliko u prosjeku iznosi srpanjsko povećanje mirovina.

