Novi detalji: Policajac iz Vukovara za nesreću župana Dekanića odmah javio i MUP-u

Nekoliko policijskih službenika opisalo je što se doista te noći događalo na lokalnoj cesti kod mjesta Cerna.

Protiv vukovarsko-srijemskog župana Damira Dekanića nedavno je podignuta optužnica koja ga tereti za zlouporabu položaja i ovlasti, te trgovanje utjecajem nakon nesreće koju je izazvao lani u travnju.

Poznato je da USKOK tereti župana, te još pet osoba od kojih su troje policijski službenici, za lažiranje informacija o prometnoj nesreći što ju je, prema optužnici, Dekanić skrivio jer je bio pod utjecajem alkohola. Kako župan ne bi bio kažnjen krivnju je na sebe preuzeo njegov bratić, dok je svjedokinja u čiji je automobil udario, također izjavila da za upravljačem nije bio Dekanić.

Iskazi poštenih policajaca

Međutim, policajci koji su te noći radili opisali su što se doista događalo. Zanimljivo je da je jedan od njih potvrdio da je o svemu obavijestio i Operativno-komunikacijski centar MUP-a RH.

Ipak, lokalni policajci uspjeli su, prema tvrdnjama USKOK-a, sve zataškati, a nakon što je dio medija objavio snimku koju je napravio očevidac nesreće klupko korupcije počelo se rasplitati.

Voditelj smjene operativnog dežurstva OKC-a u Vinkovcima tijekom istrage je potvrdio da je na Uskrs, 17. travnja 2022. zaprimio telefonsku dojavu građanina u vezi prometne nesreće u Cerni.

Dojava o nesreći pijanog župana

“Na broj 192 javio nam je da dođemo vidjeti što je napravio pijani župan. Dojava je upućena na broj 192. Građanin je rekao da dođemo vidjeti u Cernu što je napravio pijani župan. Nije mi se predstavio, no kasnije sam njegov kontakt prenio kolegama”, prisjetio se vođa smjene.

Potvrdio je i da su mu s terena javili da je župan alkotestiran, te da je imao koncentraciju alkohola u krvi veću od jednog promila.

“Nisu mi u prvi čas rekli tko je skrivio prometnu nesreću, odnosno tko je upravljao vozilo županije. Iako su mi kolege javili da sudionici nisu željeli da se radi očevid, već su se dogovorili da će samo ispuniti Europsko izvješće o prometnoj nesreći, tražio sam da ipak sve utvrde. Naime, s obzirom na dojavu očevica bilo je bitno da se sadržaj njegovih informacija provjeri”, svjedočio je policijski voditelj.

Tko je vozio auto županije?

Od kolegice iz Postaje granične policije u Županji doznao je kasnije da je Dekanić bio putnik u vozilu, dok je upravljao Krešimir Bičanić.

“Ta informacija mi je bila čudna s obzirom da mi nitko do tada nije ukazivao na neku treću osobu kao mogućeg vozača, niti od strane Postaje prometne policije Vinkovci, niti od strane Postaje granične policije. S obzirom da se radilo o županu, imao sam obvezu izvijestiti kolegij načelnika Policijske uprave o okolnostima događaja, što sam inapravio, a izvijestio sam i OKC MUP-a RH u Zagrebu kao središnje tijelo”, svjedočio je.

I njegov kolega, inače nagrađivani policajac PU vukovarsko-srijemske, izjavio je kako mu nije palo na pamet zataškavati Dekanićev udes.

Županu to nije bilo prvi put

“Te noći sam bio na očevidu u Ivankovu. Prišao mi je kolega i rekao mi da je izgleda župan Damir Dekanić imao prometnu nezgodu. Nekoliko minuta kasnije zvonio mi je mobitel. Vidio sam da me zove Dekanić. Namjerno mu se nisam javio jer sam pretpostavljao da me zove zbog te nesreće”, svjedočio je.

Prisjetio je još da mu je Krešimir Bičanić na mjestu nesreće rekao kako je policija već bila i da su ispunili Europsko izvješće. No, ovaj policajac znao je da se u slučaju udesa službenog vozila županije mora raditi očevid.

“Rekao sam to kolegi Peri Žulju i tražio od njega da hitno zove Županju i provjeri jesu li bili na mjestu događaja i što su napravili. Kasnije me Dekanić opet zvao i rekao mi: ‘Napravili smo sranje, izletio je ker’. Ja sam mu uzvratio da će dečki napraviti svoje i više se nisam želio upuštati u bilo kakav razgovor. Dekanića poznajem dobro. Igrali smo zajedno nogomet i često se viđamo. Slutio sam da će biti problema jer se radi o političaru i na to sam po dolasku u postaju i upozorio Peru Žulja. Znam da Dekanić konzumira alkohol. Sjećam se da me nazvao i prije par godina kada je imao nesreću na ulazu u Rokovce gdje je alkoholiziran udario u automobil sa časnim sestrama. I tada sam rekao Dekaniću da će dečki obaviti svoj posao i nisam se htio upuštati u bilo što, niti sam dolazio na mjesto prometne nesreće.

Ja sam nagrađivani policajac i ni na koji način nisam htio poduzimati bilo što da bih pogodovao Damiru Dekaniću. Upravo suprotno, upozoravao sam da bi moglo biti problema jer se radi o županu”, zaključio je u svom svjedočenju.

