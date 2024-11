VIDEO / Zapalio BMW pa pobjegao, objavljena i snimka

Podijeli :

Screenshot / Prometne zgode i nezgode

U utorak oko 19:55 u Aleji javora, u zagrebačkoj Dubravi, planuo je osobni automobil marke BMW zagrebačkih registarskih oznaka u vlasništvu poduzeća.

Automobilom se koristi 36-godišnji muškarac. Vatrogasci su po zaprimljenoj dojavi došli na mjesto događaja i ugasili požar.

Policija je provedenim očevidom utvrdila da je nepoznati počinitelj prišao vozilu, polio ga lakozapaljivom tekućinom i zapalio. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.

Facebook stranica Prometne zgode i nezgode objavila je i snimku incidenta. Snimka se proširila društvenim mrežama, a na TikToku se javio vlasnik koji kaže da nudi 10.000 eura počinitelju.

Nudi 10 tisuća eura ako kaže tko je naručio

“Tebe koji si to napravio ne krivim apsolutno ništa, ti si obavio svoj posao za koji si plaćen. Ali ovom prilikom nudim ti 10.000 eura da mi se javiš i kažeš tko ti je rekao da to napraviš. Garantiram ti da ti se ništa neće dogoditi, samo me zanima informacija od koga je to naručeno”, rekao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Đurđević: Vili Beroš je bio ministar u Vladi koja je predložila Turudića za glavnog državnog odvjetnika EPPO se za N1 oglasio o Turudićevoj odluci