Ova hit balkanska zemlja privlači sve više ljudi: “Stan od 100 kvadrata dođe 200 eura, klima je blaga, posla ima”

Uz Njemačku, Irsku, Norvešku, Švicarsku i ostale bogate europske zemlje koje su popularne za život što zbog boljih uvjeta rada, što zbog boljih uvjeta života, tu su i neki novi neotkriveni biseri.

Naime, Ana iz Italije za portal Expat.com podijelila je svoje iskustvo života u Albaniji. Ona tvrdi da ima puno prednosti u životu u toj državi u usporedbi na njezin prijašnji život u Italiji. Tijekom kratkog odmora u Draču u studenome 2021., ona, njezin suprug i sin oduševili su se albanskim gradom. Niži životni troškovi i bolja kvaliteta života u usporedbi s Italijom bili su ključni razlozi za preseljenje, prenosi Večernji list.

Nakon što su razmislili, odlučili su se na taj radikalan korak, istražili su poslove u Albaniji te već krajem prosinca odlučili se preseliti. Na to su se odlučili i zbog ekonomskih prilika koje je tada donijela pandemija koronavirusa. Ana je u Italiji do 2015. godine radila u administraciji, ali je izgubila posao, a nakon toga imala je privremene poslove, uključujući rad u staračkom domu. Nije uspjela naći ništa s punim radnim vremenom.

Potaknuti situacijom, ona i suprug, koji je IT poduzetnik, razmatrali su preseljenje u Albaniju koja ima niže troškove života. Osim blage klime, Drač ih je privukao prirodnim ljepotama i povoljnom pozicijom uz more. Nakon preseljenja, Ana je već za tjedan dana našla posao. Razgovarala je s poznanicom i dobila ponudu za administrativni rad u albanskoj tvrtki koja posluje s Italijom, što joj je olakšalo početak zahvaljujući poznavanju jezika i ranijem iskustvu.

Također ističe kako su troškovi života znatno niži – primjerice, najam stana od 100 kvadrata iznosi 200 do 350 eura, dok bi u Italiji bio najmanje 700 eura. Troškovi struje i vode u Draču kreću se oko 80 do 100 eura mjesečno, a svježe namirnice su jeftinije i ukusnije. Ana radi od 8 do 16.30 sati, uz pauzu za ručak. Nakon povratka kući, ima vremena za sebe i obitelj

“Uživamo u šetnjama po gradu i plaži, a ljeti istražujemo i druge dijelove Albanije”, rekla je.

Iako u tvrtki koristi talijanski, odlučila je naučiti albanski i engleski jezik. Priznaje da se nije nadala da će joj život otići u ovom smjeru, nedostaju joj bliski prijatelji iz Italije, ali ni za čim ne žali.

“Drač je izvrsno mjesto za umirovljenike – čak i uz manja primanja, možete uživati u kvalitetnom životu”, kaže.

Dodaje, međutim, da plaće općenito nisu visoke, no oni koji pokrenu vlastiti posao ili rade za međunarodne klijente mogu dobro zaraditi.

