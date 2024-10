Kralj Charles putuje u Australiju. Popis stvari koje nosi bi vas mogao iznenaditi

Podijeli :

Chris Jackson / POOL / AFP

Kralj Charles danas kreće na dugo putovanje u Australiju u svoj prvi službeni posjet toj zemlji otkako je postao monarh i otkako mu je dijagnosticiran rak - a sa sobom će ponijeti nekoliko važnih stvari.

Kraljevska obitelj rijetko kada se olako pakira kad kreće na službene turneje – a čini se da ni kralj Charles neće biti ništa drugačiji.

I on i kraljica Camilla krenut će danas na dugo putovanje u Australiju dok kreću na devetodnevnu turneju u Sydney i Canberru, kao i na Samou na sastanak šefova vlada Commonwealtha. Ovo putovanje bit će prekretnica za Charlesa jer označava njegov prvi posjet Australiji, gdje je i šef države, otkako je postao kralj. I ne samo to, ovo putovanje također predstavlja njegov prvi veći inozemni posjet otkako mu je ranije ove godine dijagnosticiran rak, piše Mirror.

No čini se da mu je zdravlje i dalje od najveće važnosti tijekom njegovih putovanja jer je turneja skraćena i ne uključuje putovanje na Novi Zeland nakon što su liječnici zaključili da bi to bilo previše. A prema The Timesu, kralj će za vrijeme putovanja sa sobom povesti dva liječnika i bit će “pomno praćen tijekom posjeta”. Međutim, smatra se da glavni kraljevski kućni liječnik, Michael Dixon, nije jedan od tih liječnika.

Bivša glumica otkrila: “Kralju Charlesu najbitnija je monarhija, Kate je divna”

Zalihe krvi

U međuvremenu, kao što je standardna praksa kada monarh putuje, Charles će također navodno uzimati zalihe vlastite krvi kako bi bio siguran da postoji točna podudarnost u slučaju da je potrebna transfuzija krvi.

Bivši tajnik za tisak pokojne kraljice Dickie Arbiter rekao je za Hello!: “Morate biti sigurni da pokrivate svaki slučaj i da bi zrakoplov nosio krv u slučaju transfuzije krvi. Nikada ne postoji nikakvo jamstvo da ćete dobiti pravu krvnu grupu na vašem odredištu.”

Crna odjeća

Još jedan neophodan paket kraljevske obitelji kada putuje u inozemstvo kako bi se pokrile sve mogućnosti je crna odjeća – i to iz morbidnog razloga – u nesretnom slučaju da netko umre dok je u inozemstvu.

Od svih članova kraljevske obitelji očekuje se da nose crno kad žaluju u znak poštovanja. Ovo pravilo stupilo je na snagu davne 1992. godine kada je otac princeze Diane, Lord Spencer, preminuo. U to vrijeme bila je na skijanju s tadašnjim princom Charlesom. Brzo su se vratili u Ujedinjeno Kraljevstvo i oboje su fotografirani odjeveni u potpuno crnu odjeću.

Poznato je da je pokojna kraljica Elizabeta II bila u Keniji na safariju s princem Philipom kada je njezin otac, kralj George VI, umro 1952. Tadašnja princeza, koja je tada imala samo 25 godina, bila je bez haljine za žalost i kao rezultat toga, nije se smjela fotografirati dok joj se ne donese prikladna odjeća.

Ovako su kralj Charles i kraljica Camilla reagirali na video Kate Middleton

Doručak

U međuvremenu, kaže se da Charles tijekom putovanja ponese “kutiju za doručak” koja sadrži šest različitih vrsta meda.

Govoreći prije smrti kraljice Elizabete II., kraljevski kuhar Graham Newbould otkrio je: “Princ Charles ima zdraviju opciju. Htio bi domaći kruh, zdjelicu svježeg voća, svježe voćne sokove. Gdje god princ ide, ide i kutija za doručak, ima šest različitih vrsta meda, svoje sušeno voće…”

“Kada putuje u inozemstvo, kraljici nije potrebna britanska putovnica”, objašnjava se. “Svi ostali članovi kraljevske obitelji, uključujući vojvodu od Edinburgha (tada princa Philipa) i princa od Walesa (tada princ Charlesa), imaju putovnice.”

