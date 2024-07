Deset stvari koje morate napraviti u autu prije putovanja na more

Podijeli :

Prije nego što otiđete na putovanje valja dobro provjeriti automobil kako bi putovanje prošlo mirno i ugodno. Ako idete s djecom, posebnu pažnju posvetite klimi i autosjedalicama.

1. Provjerite klimu

Ne pretjerujte s klimom, kao ni s pretjeranim rashlađivanjem vozila općenito (preporučljivo je imati 5 stupnjeva nižu temperaturu od vanjske). Pogotovo na to pripazite ako se vozite s djecom. Automobil je najbolje postupno rashlađivati tako da prvo otvorite prozore u prvih nekoliko minuta dok se pripremate za početak vožnje ili u laganoj vožnji pa zatim polako snižavati unutarnju temperaturu vozila s klimom.

Kada se u automobilu nalazi dijete bitno je da nije na udaru hladnog zraka iz klima uređaja. Najbolje je da klimu namjestite tako da zrak puše prema krovu auta

Bilo bi dobro i očistiti klimu kako bi uništili bakterije, gljivice ili plijesan koja se zna nastaniti u rashladnim uređajima. Također, prije puta provjerite je li razina plina u klimi zadovoljavajuća. Znak da ga ima premalo može biti slabije hlađenje te prestanak rada klime. Nadopunite ga na servisu.

2. Provjerite akumulator

Ovaj dio auta je najčešći uzrok kvara automobila i zato bi bilo dobro provjeriti ga prije takvog većeg putovanja kao što je odlazak na more. Ako je akumulator star i paljenje malo zapinje obavezno ga provjerite u servisu ili zamijenite.

3. Prekontrolirajte rashladnu tekućinu

Obavezno provjerite razinu rashladne tekućine. Ako je ima premalo postoji motor može ‘zakuhati’ u ljetnim gužvama, što vam nikako nije cilj, pogotovo na jakom suncu i temperaturi od 35 stupnjeva.

4. Napunite rezervoar – sjetite se kolona

Potrošnja motora u praznom hodu je od 0,6 litara do 1,5 litara po satu benzina ili dizela. To znači da manji motori u praznom hodu troše oko 1,2 litre goriva tijekom sat vremena rada na mjestu – odnosno u koloni. Zato se pripremite na to i napunite rezervoar kako se ne bi doveli u nezgodnu situaciju jer se zbog nepotrebno stajanja u koloni gorivo troši puno više troši.

5. Provjerite ulje

Bez dovoljno ulja riskirate veliki kvar na motoru. Zato prije puta provjerite razinu ulja u automobilu i svakako stavite dodatnu litru ulja u prtljažnik. Ne zauzima previše prostora, a uvijek je dobro imati zalihu za ‘ne daj bože’.

6. Provjerite stanje guma i tlak

Kad idemo na more, automobil je obično natovaren do vrha, a to znači i mnogo veću masu koju moraju nositi gume. Nedovoljna razina tlaka u gumama može povećati potrošnju goriva i dovesti do neravnomjernog trošenja guma.

Oznaka s informacijom o propisanom tlaku nalazi se na okviru vrata ili na poklopcu spremnika goriva, a možete je naći i u uputama automobila. Vizualno provjerite i imaju li gume nekakvih vidljivih oštećenja ili "mjehura". Takva guma lakše će puknuti pod opterećenjem pa, ako niste sigurni, posjetite vulkanizera za detaljnu provjeru.

7. Tekućina za pranje stakla

Ljeto je doba mušica i drugih insekta na vjetrobranskom staklu, pa obavezno napunite ljetnu tekućinu za pranje stakla do vrha. Slobodno je možete miješati sa zimskom ako vam je ona ostala u spremniku. Uzmite i rezervnu litru, savjetuje 24sata.

8. Kanistar za gorivo

Ovo može biti spas ako nepažnjom ili zbog drugih okolnosti ostanete bez goriva. Nikad ne možete biti sigurni da na benzinskoj imaju kanistre, a ovako kada imate svoj ćete i uštedjeti u odnosu na skupe cijene s benzinske. Ipak, nikako nemojte voziti pun kanistar goriva u autu. To može biti opasno i strogo je zabranjeno.

9. Provjerite svjetla

Nije pametno na dugi put ići sa svjetlima koja ne rade ili su slaba. Ako imate stariji auto i nemate LED svjetla obavezno provjerite prednja i stražnja svjetla i zamijenite žaruljice po potrebi.

10. Djeca

Prevozite li mlađu djecu, prekontrolirajte jesu li autosjedalice dobro pričvršćene. Istraživanja i iskustva pokazuju da 70-80 posto autosjedalica nije pravilno korišteno, a u Hrvatskoj se taj postotak kreće čak oko 90 posto.

Također, bilo bi dobro da na put s djecom ponesite bojanke, flomastere i interaktivne igre za vožnju kako bi se imali s čime zabavljati po putu.

