Kako pravilno učiti? Ova korisna tehnika može pomoći učenicima u najstresnijem razdoblju

Podijeli :

Pixabay/Ilustracija

Kraj školske godine naporan je kako za učenike i studente koji pokušavaju nadoknaditi propušteno tijekom godine, tako i za one koji su radili na vrijeme. Provjere znanja su sve učestalije i u relativno kratkom vremenu potrebno je položiti veliki broj ispita o kojima ovisi upis u više razrede.

“U tom završnom razdoblju profesori daju konačne ocjene, znanje koje su učenici stekli tijekom cijele školske godine, a ujedno i sami učenici promišljaju o tome kakvo je njihovo znanje i kako su došli do tog znanja“, rekla je profesorica pedagoške psihologije dr. sc. Mojca Juriševič s ljubljanskog Pedagoškog fakulteta.

Također je potrebno naučiti učiti. Riječ je o procesu stjecanja studijskih i radnih navika, s kojim se stoga mora krenuti 1. rujna, a ne tek u travnju ili svibnju.

Dakle, kako bi učenici trebali organizirati svoje učenje da bude učinkovito – posebno kada su zahtjevi visoki i ocjene se moraju dobiti iz nekoliko predmeta?

Besplatan školski pribor za više od 7000 osnovnoškolaca u jednom hrvatskom gradu

1. Ciljevi, prioriteti, organizacija vremena

Mojca Juriševič naglasila je kako je potrebno krenuti od ciljeva koje učenik postavlja za učenje u ovom razdoblju. “Važno je da dobro razmisli što želi postići u pojedinom predmetu i koliko su ti ciljevi realni s obzirom na to kako je učio tijekom školske godine i što je već postigao.

Na temelju postavljenih prioriteta potom organizira svoje vrijeme – pravi mjesečni, tjedni i dnevni raspored učenja za pojedine predmete i toga se pridržava. Također je važno da uz raspored učenja planira i vrijeme za pauze, kraće i duže, koje uključuju dovoljno kretanja, te da osigura zdravu prehranu i dovoljno sna.”

2. Roditelji: okolina i praćenje

Kako roditelji mogu pomoći u tome? “Primarna odgovornost roditelja je osigurati djetetu okruženje u kojem može opušteno učiti te pratiti njegov rad. Konkretno, podrška se odnosi na ohrabrivanje djeteta kada je potrebno, podsjećanje na granice kojih se mora pridržavati u učenju te suradnju sa školom ili učiteljima”, navela je. Mlađi i neki stariji učenici trebaju više podrške, drugi manje.

3. Točan raspored, uredan prostor, bez telefona

Kao što je navedeno, dobro je takav ustroj uvesti na početku školske godine, a nema ga smisla previše mijenjati niti u stresnom završnom razdoblju. “Iskustvo iz struke pokazuje da je tijekom završnog razdoblja najkorisnija ona struktura koju učenik već poznaje jer ne gubi dragocjeno vrijeme na uspostavljanje rutine, već se može u potpunosti posvetiti završnim pripremama za provjere znanja. Akademski uspješni studenti kažu da im u ovom razdoblju pomaže precizan raspored i organiziran prostor za učenje te korištenje tehnika opuštanja i izbjegavanje distrakcija. Među njima posebnu pozornost treba posvetiti mobitelima kojima, zbog dokazane štetnosti na učenje, ne bi trebalo biti mjesto uz učenike dok uče.”

4. Učenik mora biti aktivan u učenju. Kako? Bilješke, vježbe, podcrtavanje…

Učenici često misle da je dovoljno cijelo poslijepodne gledati u knjigu, no to nije učinkovito učenje, upozoravaju pedagozi. Mojca Juriševič ističe da je za učinkovito učenje važna aktivnost učenika. To znači da npr. sam pravi bilješke, vježbe (npr. računanje, crtanje, kvizovi), koristi asocijacije, korisno je i grupno učenje ili ponavljanje, kaže Juriševič.

Nerealno ocijenjeni učenici: Imali zaključene petice pa na maturi dobili – čistu jedinicu

5. Tehnika protiv odgađanja

Roditelji i učitelji često primjećuju da učenici imaju problema s odgađanjem učenja – ponekad zato što ne znaju kako pristupiti učenju jer im je zadatak pretežak ili zato što se boje neuspjeha.

Jedna od tehnika koja može biti od pomoći učenicima je tehnika rajčicama. Ime je dobila po kuhinjskom mjeraču vremena koji ima oblik rajčice, a omogućuje učenje u kraćim fazama s odmorima.

Tehnika uključuje pet koraka koje su stručnjaci opisali na sljedeći način:

Korak 1: Odaberite zadatak koji je trenutno najvažniji

Korak 2: Uklonite sve što vas ometa poput telefona, televizije… i pronađite miran kutak gdje vas nitko neće ometati.

Korak 3: Postavite štopericu na 25 minuta. Učenici od 10 do 12 godina također mogu u početku isprobati nešto kraće faze učenja, na primjer između 10 i 15 minuta.

Korak 4: Započnite zadatak i usredotočite se na njega što više možete. Prestanite s radom tek kada vrijeme istekne. Ali ako osjetite pravi impuls za učenje, možete malo produžiti učenje. Ali kad staneš, odmori se.

Korak 5: Priuštite si odmor i nagradu.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Stavljate li rajčicu i krastavac zajedno u salatu: Evo kako to djeluje na vaš organizam VIDEO / Jeste li znali za ovaj skriveni gumb u autu? Može očistiti filter za klimu i ukloniti neugodan miris