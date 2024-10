Šećer od breze ili ksilitol: Što treba znati o ovoj popularnoj zamjeni za šećer

Podijeli :

Pixabay/ilustracija

Ovaj šećerni alkohol ima okus slatkog šećera, ali manje kalorija i zanemariv učinak na razinu šećera u krvi i inzulin.

Iz tog se razloga ksilitol koristi u mnogim žvakaćim gumama bez šećera, slatkišima, pekarskim proizvodima i hrani za dijabetes. Također ćete pronaći ksilitol u pasti za zube, vodici za ispiranje usta i drugim vrstama proizvoda za oralnu njegu, piše Harvard Health Publishing.

Liječnica otkrila pet znakova koji pokazuju da jedete previše šećera

Što je ksilitol?

Prirodni šećerni alkohol koji se nalazi (u tragovima) u mnogo voća i povrća, ksilitol se može preraditi iz određenih stabala ili iz biljnih vlakana zvanih ksilan. Slatkastog je okusa poput običnog šećer. Ksilitol koji se kupuje u trgovini je bijeli kristalni prah koji se može koristiti kao zamjena za šećer.

Koje su zdravstvene prednosti ksilitola?

Konzumiranje previše šećera povezano je s nizom ozbiljnih zdravstvenih problema, uključujući dijabetes, bolesti srca, pretilost i karijes pa su zaslađivači bez šećera poput ksilitola bolja alternativa.

Ksilitol ima manje kalorija i ugljikohidrata od šećera

Ksilitol je izvrsna alternativa šećeru za ljude koji trebaju paziti na svoju težinu, razinu šećera u krvi ili oboje. Šećerni alkohol sadrži oko 2,4 kalorije po gramu (u usporedbi s 4 kalorije po gramu običnog šećera). To ga čini dobrim izborom za one koji žele ograničiti unos jednostavnih ugljikohidrata, poput osoba s dijabetesom ili povezanim metaboličkim sindromom.

Ksilitol je dobar za zdravlje zubi

Ksilitol može spriječiti karijes smanjenjem razine loših bakterija u ustima. Prema recenziji objavljenoj u Journal of International Society of Preventive & Community Dentistry, konzumacija pet do 10 grama dnevno proizvoda koji sadrže ksilitol (poput pastila, bombona, žvakaćih guma, pasta za zube ili tekućina za ispiranje usta) značajno je utjecala na sprječavanje pojave karijesa.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Koliko dugo se smije piti brufen? Stavite ovaj začin na radijator, iznenadit ćete se njegovim djelovanjem