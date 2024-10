Znanstvenici otkrili da je ovo najveći broj godina koje čovjek može doživjeti

Podijeli :

N1

Znanstvenici iz singapurske biotehnološke tvrtke u američkom gradu Buffalu proučavali su ljudsku otpornost i sposobnost tijela da se oporavi od oštećenja.

Iako uravnotežena prehrana, izbjegavanje cigareta i aktivan način života potencijalno mogu produljiti životni vijek, kraj života je jednostavno neizbježan.

Zahvaljujući napretku medicine, životni vijek modernog čovjeka puno je duži od životnog vijeka naših predaka, piše LADbible, a prenosi Nova.rs.

Ured za nacionalnu statistiku tvrdi da je očekivani životni vijek u Europi od 2020. do 2022. bio 78,6 godina za muškarce i 82,6 godina za žene. To nadmašuje SAD gdje je očekivani životni vijek za muškarce oko 74,8 godina i 80,2 godine za žene. Ali to što postoji prosjek ne znači da nema anomalija, pa je tako Francuskinja Jeanine Klamen bila u dubokoj starosti od 122 godine kada je umrla 1997., što ju čini superstogodišnjakinjom, osobom koja ima 110 ili više godina.

Dok većina ljudi nije ni blizu toga, pitanje je – koliko ljudsko tijelo teoretski može živjeti. Godine 2022. znanstvenici iz singapurske biotehnološke tvrtke u američkom gradu Buffalu proučavali su ljudsku otpornost i sposobnost tijela da se oporavi od oštećenja. Uz pomoć umjetne inteligencije ispitali su medicinske podatke 100.000 dobrovoljaca kako bi procijenili maksimalni očekivani životni vijek osobe.

Između 120. i 150. godine

Uzimajući u obzir čimbenike kao što su dob, bolest i stil života, otkrili su da između 120. i 150. godine života ljudsko tijelo gubi sposobnost potpunog oporavka, što znači da osoba ne može živjeti dulje od toga. Druge znanstvene studije o starenju navode da će rekord za najstariju osobu na svijetu vjerojatno biti ponovo oboren do 2100. godine, ali neće svi doživjeti duboku starost kao Kalman.

U međuvremenu se testiraju lijekovi koji bi mogli pokušati usporiti proces starenja tijela i teoretski omogućiti da netko doživi 200 godina, ali ideja da ćemo svi živjeti do 200 je nategnuta. Ipak, ako biste uspjeli živjeti 150 godina, to bi bio svojevrsni fenomen i možda bi do tada bio izmišljen način da ljudi zaista žive vječno, možda kao roboti.

