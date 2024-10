Med i mlijeko? Pet razloga zašto biste trebali izbjegavati vezu s (pre)bogatima

Podijeli :

Anna Moneymaker/Getty Images/AFP / Ilustracija

Za početak razmotrite ove prednosti i mane braka s vrlo bogatom osobom.

1. Ima puno novca

No, budući da je to njegov (ili njen) novac, on ili ona ga – trebaju trošiti. Čak i ako je velikodušan, što većina milijunaša nije, hoće li potrošiti svoj novac na ono što je vama važno? Vjerojatno ne, osim ako se ne poklapa s njegovim prioritetima.

2. Ide na fantastične destinacije

I poziva te da mu se pridružiš. No želiš li stvarno cijelo vrijeme raditi ono što on voli? U svakom slučaju, pržite se na suncu. Što ako vi želite otputovati na daleka arheološka nalazišta ili provesti tjedne promatrajući prirodu?

Zamislite da su ovo njegovi praznici, a vi ste tu zbog njegove zabave osim ako, nekim čudom, ne dijelite iste hobije.

U trenutku kada počnete izlaziti sa svojim “muškarcem visoke neto vrijednosti”, istražite njegove interese i interese njegove djece i odlučite jeste li pravi par ili samo privjesak na njegovoj narukvici, u suprotnom, brzo pronađite drugog milijunaša.

3. Morate pratiti njegovu razinu mode

Razlog? On uvijek pazi kako izgleda i spreman je za to uložiti velike količine novca. Počinjete kupovati po povoljnim cijenama putem interneta kako biste izgledali dobro.

Jedna od haljina koju sam nosila na nedavnom izlasku oduševila je čovjeka s kojim sam bila na spoju. No nije znao da je haljina koštala 11 dolara na internetu. I zaista je bila spektakularna!

Najvažnije je da sam izgledala kao savršen par za njega jer su moja kosa, nokti, koža, figura i šminka izgledali poput milijunaša – a to možeš i ti ako znaš tajne.

Ako imate sjajnu figuru, možete izgledati sjajno u haljinama uz tijelo, bikinijima i štiklama. Vaše tijelo je vaš dodatak više od bilo kojeg pravog bisera, dijamanata ili dragog kamenja koje vjerojatno još ne posjedujete. Budite svjesni, kao što Stefanie A. Heimbach navodi u analizi američkih ideala ljepote, “Zbog tolikog fokusa na žensko tijelo, žena često postaje objekt, a ne živa osoba koja diše.”

To nas dovodi do četvrte stvari. Bogati muškarci često se jako brinu o svom tijelu i nije im problem uložiti u najnoviju i najskuplju kozmetiku pa se od tebe očekuje…

4. …Da izgledaš kao vječna starleta

Ali, bez podrške čitavog tima ili redovnog odlaska na sređivanje frizure, šminke, garderobe, kao i osobnih trenera, kozmetičke stomatologije i unaprijed plaćene plastične kirurgije teško da ćete ispuniti kriterije jednog milijunaša.

Većina milijunaša zahtijeva istu estetiku bez obzira jeste li plavuša, crnka ili crvenokosa, stoga morate prepoznati i znati naglasiti svoj tip ljepote i sebe prezentirati što je boljemoguće.

Iako nije lako biti prekrasan i ostati prekrasan, ti to možeš. I ne zaboravite da svatko ima svoj tip ljepote i stvari koje mu najbolje stoje.

5. Najbitniji prioritet mu je zarada

Budući da radi velik broj sati dnevno. a često i vikende da bi postigao svoje financijske rezultate, njegovo je vrijeme za vas u najmanju ruku – ograničeno.

U prošlosti sam morala “odbaciti sve” kako bih otišla na odmor i putovanja ili riskirala gubitak vlastitog društva jer milijunaši ne vole često čuti “ne”. Ova dinamika je opisana u studiji u Journal of Social and Personal Relationships o tome kako je moć statusa povezana s kvalitetom odnosa.

Uz toliko profesionalaca koji su uključeni u upoznavanje i udaju za milijunaša, još uvijek morate procijeniti sve stvari s kojima ćete se morati pomiriti i načine na koje se prilagoditi da biste došli do toga ako vam je to doista cilj. Morate razmišljati o tome kakav će vam život biti. Ali ako ste voljni uložiti trud, sve možete postići.

