Posljednji film Lukasa Nole dolazi u hrvatska kina

Erotski triler „Escort“, posljednji film redatelja Lukasa Nole koji je preminuo u listopadu prošle godine dolazi u hrvatska kina 26. listopada, priopćeno je.

Film producenata Dragana Jurića, Hrvoja Pervana i Ankice Jurić Tilić premijerno je prikazan na 70. Pulskom filmskom festivalu te je nagrađen s dvije Zlatne arene – za najbolju sporednu mušku ulogu (Krešimir Mikić) i scenografiju (Ivan Veljača), gdje je dobio i Posebno priznanje za najbolji film prema izboru Hrvatske mreže neovisnih prikazivača.

„Moja osobna nemoć pred nasiljem i primitivizmom i nemoć ljudi iz moje okoline naveli su me na pisanje i snimanje ovog filma. Nasilje je konstanta koja dominira i određuje skoro sva pravila po kojima društvo funkcionira. Ne uvijek glasno, ponekad prikriveno ili sasvim neprimjetno. Ali prisutno. I bijes na sebe zbog toga što pristajem na to – to je bio moj prvi poriv da napišem ovu priču“, napisao je redatelj i scenarist Lukas Nola u bilješci o filmu dok ga je pripremao snimati.

U središtu priče filma „Escort“ je Miro (Živko Anočić), koji prvi put u životu provode noć s prostitutkom (Lena Medar). Nakon seksa zatekne ju mrtvu u kupaonici. Uspješan, sretno oženjen za Dariju (Hrvojka Begović) i otac dvoje djece zataškat će ovu epizodu uz pomoć dvojice namještenika hotela (Krešimir Mikić i Nikša Butijer), no oni nakon toga počinju od njega tražiti prvo sitne pa sve krupnije usluge. Sudionici njegovog „zločina“ postaju neizostavnom pratnjom u njegovom životu, koji više nikada neće biti isti.

„Dok smo radili ‘Escort’, Lukas je govorio da taj film nije nimalo lak ni jednostavan, ali da ga lako i jednostavno radimo – to je bilo zato što je vjerovao u sve svoje suradnike, a i mi u njega“, rekao je jedan od producenata filma Dragan Jurić.

Uz Živka Anočića, u filmu glume Hrvojka Begović, Krešimir Mikić, Nikša Butijer, Igor Kovač, Hrvoje Barišić, Lena Medar, Barbara Nola, Iva Babić, Matija Čigir, Ksenija Marinković i drugi. Direktor fotografije je Frane Pamić, montažer Slaven Zečević, skladatelj Aleksandar Pejovski, dizajner zvuka Igor Popovski, scenograf Ivan Veljača, kostimografkinja Željka Franulović, a maskerica Mojca Gorogranc Petrushevska.

Uz Kinoramu kao glavnog producenta, film je nastao u koprodukciji Skopje Film Studija iz Sjeverne Makedonije i Buka Productiona iz Republike Kosovo, a koproducenti su Tomi Salkovski i Fatmir Spahiu. Razvoj i proizvodnju podržao je Hrvatski audiovizualni centar (HAVC).

