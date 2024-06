Jennifer Lopez otkazala američku turneju, prvu nakon pet godina

Podijeli :

REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

Američka pjevačica Jennifer Lopez otkazala je turneju 'This Is Me...', prvu nakon pet godina.

Tvrtka Live Nation, organizator ljetne turneje, u petak je objavila da je ona otkazana, navevši da „Jennifer uzima slobodno vrijeme kako bi bila sa svojom djecom, obitelji i bliskim prijateljima”.

Lopez je u obraćanju obožavateljima priopćila kako je „u potpunosti shrvana i tužna što ih je razočarala”.

Nakon gotovo deset godina Jennifer Lopez objavljuje novi album i glazbeni film

“Molim vas znajte kako ne bih to učinila da nisam smatrala da je apsolutno nužno. Obećavam da ću vam to nadoknaditi i da ćemo svi ponovno biti zajedno”.

Pjevačica i organizator nisu naveli razlog otkazivanja, no ono dolazi u vrijeme nagađanja o razvodu braka s glumcem Benom Affleckom te glasina o slaboj prodaji karata, piše agencija dpa.

Prije nekoliko tjedana bez objašnjenja je već otkazano niz koncerata u sklopu turneje.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.