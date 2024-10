Trebate li puniti mobitel tijekom noći? Odgovor bi vas mogao iznenaditi

Podijeli :

Pexels/ilustracija

Vjerojatno ste nekad ostavili mobitel na punjaču tijekom noći kako bi vas ujutro dočekao potpuno napunjen i kako bi bio spreman za rad. No, jeste li se ikad zapitali kakvu štetu punjenje tijekom noći čini vašem uređaju?

Kako piše Asurion, moderni pametni telefoni opremljeni litij-ionskim baterijama imaju pametnu tehnologiju koja zaustavlja punjenje baterije nakon što se uređaj napuni.

No, za litij-ionske baterije optimalno je da su napunjene između 20 i 80%. Dakle, ako često stavljate mobitel da se puni tijekom noći, to može s vremenom pogoršati stanje baterije. To ne znači da će noćno punjenje odmah uništiti vašu bateriju, ali dugoročno može dovesti do kraćeg životnog vijeka.

Sedam znakova koji otkrivaju da je potrebno zamijeniti bateriju na mobitelu

Sigurnosni savjeti

Uz to, treba znati da punjenje tijekom noći nosi i određene sigurnosne rizike. Primjerice, Appleove najnovije sigurnosne informacije navode rizik od požara, strujnog udara, ozljeda ili oštećenja vašeg uređaja ako ga ne stavite na dobro prozračeno mjesto tijekom punjenja.

Ako pak odlučite puniti tijekom noći uređaj, koristite originalne i certificirane punjače, a ne jeftine imitacije koje mogu predstavljati sigurnosni rizik. Mobitel tijekom punjenja držite na tvrdoj, ravnoj površini, umjesto na kauču ili krevetu kako ne bi došlo do pregrijavanja.

Uz to, aktivirajte i značajke osmišljene za zaštitu zdravlja baterije te uklonite masku telefona, posebno ako se vaš telefon pregrijava.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Je li bolje kupiti noviji auto s većom kilometražom ili stariji s manjom? Stavite ovaj začin na radijator, iznenadit ćete se njegovim djelovanjem