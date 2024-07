United media i Nova TV okupljaju stručni žiri za polufinalno žiriranje međunarodne nagrade Emmy®

Podijeli :

United Media

Stručni žiri, brojni profesionalci iz svijeta televizije, produkcije kao i brojni eminentni poznati gosti iz kreativne industrije okupit će se 16. srpnja u Puli, gdje će se održati polufinalno ocjenjivanje za prestižnu 'Međunarodnu nagradu Emmy®.

Nakon Dubrovnika i Atene, United Media, vodeća medijska kompanija u Jugoistočnoj Europi, treći puta zaredom domaćin je polufinalnog kruga žiriranja ove prestižne nagrade. Žiri sastavljen od profesionalaca iz svijeta televizije, filma i produkcije, ocjenjivat će projekte unutar kategorije Najbolji glumac (Best Performance by an Actor), jedne od ukupno 16 kategorija koje se dodjeljuju za ovu nagradu. Prema pravilima ‘Međunarodne akademije za televizijsku umjetnost i znanost’ imena članova stručnog žirija, koji će u konačnici odrediti nominirane za ’52. Međunarodnu nagradu Emmy®’, imat ćemo priliku saznati tek nakon održanog procesa žiriranja.

Aleksandra Subotić, izvršna direktorica United Medije, ususret ovom prestižnom događaju, izjavila je:

”Ponosni smo na našu suradnju s Međunarodnom akademijom televizijske umjetnosti i znanosti koja traje već nekoliko godina. Velika nam je čast što smo i ove godine dobili priliku biti domaćini ovog važnog selekcijskog procesa i što smo prepoznati kao medijska kompanija koja kontinuirano kreira visokokvalitetan i originalan sadržaj na svim našim tržištima. Veselimo se nadolazećem druženju sa svim predstavnicima televizijske i filmske produkcije, okupljajući jedinstvenu kombinaciju talenta i stručnosti.”

U samom srcu predivne Istre, u vrijeme trajanja najstarijeg filmskog festivala u Hrvatskoj, Pulskog filmskog festivala, okupit će se ovim povodom brojni gosti United Medije i Nove TV koji će svojim dolaskom uveličati događaj, koji će kulminirati i svečanom gala večerom.

Dražen Mavrić, predsjednik Uprave Nove TV, izjavio je: ”Čast nam je polufinalno ocjenjivanje ove prestižne nagrade po drugi put dovesti u Hrvatsku, u predivnu Pulu koja je sinonim za kreativnost i produkcijsku izvrsnost. Povjerenje koje nam je dano potvrda je naše uspješnosti, vrijednosti i kvalitete domaće produkcije Nove TV koja nas izdvaja na domaćem i inozemnom tržištu”.

United Media je produkcijski lider na regionalnoj razini, dok uživa značajnu ulogu i na globalnoj razini kroz isporuku više od 40.000 sati originalnog sadržaja kroz preko 50 televizijskih kanala, dopirući do tržišta od više od 40 milijuna ljudi svake godine. Kao vodećoj medijskoj kompaniji u jugoistočnoj Europi, koja posluje u osam zemalja, prirodan je i strateški korak povezivanja s najstarijim filmskim festivalom u Hrvatskoj. Tako će 17. srpnja, dan nakon događaja povodom ”Međunarodne nagrade Emmy”, United Media u suradnji s Pulskim filmskim festivalom biti domaćin još jednog važnog internacionalnog događaja. Radi se o pitchingu televizijskih serija i dodjeli nagrade kao završni čin međunarodne radionice ”Make the scene”. Najboljem projektu pripast će nagrada od 10.000 eura i prilika za daljnji razvoj projekta koju će osigurati United Media, a žiri koji će odlučiti o pobjedniku čine Nataša Buljan, Goran Bogdan i Mišo Mogorović. Sudionici će prethodno imati priliku sudjelovati na radionicama pod mentorstvom grčkog scenarista Nicosa Panayotopoulosa, autora i suautora brojnih nagrađivanih scenarija za kratke filmove, televizijske serije i igrane filmove (“Truants”, 1996., “My Brother and I”, 1998., “False Alarm”, 2000., “The King”, 2003., “Totally Married” 2003., “The Wake”, 2006.).

Pula će ove godine biti žarišna točka i spoj brojnih snažnih i jedinstvenih kreativnih energija iz različitih dijelova svijeta, ondje ćemo svjedočiti kvalitetnim produkcijama i projektima koji obogaćuju živote, zbližavaju i inspiriraju.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.