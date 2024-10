Znate li kako se zapravo zove Bruno Mars? Mnogima nije jasno zašto je uopće promijenio ime

Podijeli :

Bruno Mars jednom je prilikom otkrio zašto je odabrao to umjetničko ime, a ljudi su ostali u čudu kad su otkrili njegovo pravo ime.

38-godišnji pjevač rođen je u Honoluluu na Havajima, a njegovo pravo ime je Peter Gene Hernández. U dobi od 17 godina, Mars se preselio u Los Angeles i postao poznat kao Bruno Mars, a u intervjuu za Blues and Soul otkrio je zašto je odabrao to umjetničko ime.

Tata mu je dao nadimak

“Tata mi je dao nadimak Bruno kad sam imao dvije godine. Bio sam bucmasto dijete, a u to vrijeme postojao je jedan bucmasti (talijanski) hrvač po imenu Bruno Sammartino, dakle, zovu me Bruno otkad pamtim”, objasnio je, prenosi Index.

“Mama me uvijek zvala Bruno, sestre su me uvijek zvale Bruno… Zapravo, jedino mjesto gdje su me ikada zvali Peter bilo je u školi. Tako da sam u tom smislu valjda odrastao kao dvije različite osobe, što je možda razlog zašto je moja glazba toliko raznolika – ja sam samo zbunjena osoba”, našalio se.

Šala u studiju

Bruno je također objasnio da nije htio podleći stereotipima o latino pjevačima zbog svog pravog prezimena, a otkrio je kako je “Mars” nastao kroz šalu u studiju. “Jednog sam dana bio u studiju i govorio ljudima: ‘Hej, ja sam izvan ovog svijeta! Ja sam Bruno Mars! I tako je ostalo”, prisjetio se.

Fanovi su na društvenim mrežama komentirali njegovo pravo ime.

“Zanimljivo”, napisao je jedan, a drugi se začudio: “Šalite li se, pravo ime Brune Marsa je Peter?” dok je treći napisao: “Nije ga trebao promijeniti.”

