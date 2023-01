Biden odbacio slanje F-16 u Ukrajinu, zapad se razilazi oko tog pitanja

Podijeli :

Ukrajinski ministar obrane u utorak bi se u Parizu trebao sastati s predsjednikom Emmanuelom Macronom, usred rasprave među saveznicima Kijeva treba li osigurati borbene zrakoplove za njegov rat protiv Rusije, nakon što je američki predsjednik Joe Biden isključio slanje F- 16.

Ukrajina bi željela dobiti zapadne borbene zrakoplove četvrte generacije poput F-16 nakon što je prošlog tjedna osigurala isporuke borbenih tenkova, rekao je u petak savjetnik ministra obrane Oleksij Reznikov.

Upitan u Bijeloj kući u ponedjeljak hoće li Sjedinjene Države osigurati F-16 Ukrajini, Biden je rekao novinarima: “Ne”.

No čini se da su Francuska i Poljska spremne prihvatiti takav zahtjev Ukrajine, a Macron je novinarima u ponedjeljak u Haagu rekao da “po definiciji ništa nije isključeno” kada je riječ o vojnoj pomoći.

Macron je naglasio, a prenijela je francuska televizija, da takav potez ovisi o nekoliko čimbenika, uključujući potrebu da se izbjegne eskalacija i jamstva da zrakoplov neće “dotaknuti rusko tlo”.

U Poljskoj u ponedjeljak premijer Mateusz Morawiecki također nije isključio moguću isporuku F-16 susjednoj Ukrajini, odgovarajući na pitanje novinara, prije nego je Biden isključio takvu opciju.

Morawiecki je na svojoj web stranici objavio da će se svaki takva odluka donijeti “u potpunoj koordinaciji” sa zemljama NATO-a.

Andrij Jermak, šef ureda ukrajinskog predsjednika, primijetio je “pozitivne signale” iz Poljske i dodao da Francuska “ne isključuje” takav potez, u objavi na svom Telegram kanalu.

Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg nalazi se u utorak u Japanu gdje je zahvalio Tokiju na njegovoj pomoći Ukrajini. Dan ranije u Južnoj Koreji pozvao je Seul da poveća vojnu potporu toj zemlji.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da se Rusija počela svetiti za ukrajinski otpor njezinoj invaziji nemilosrdnim napadima na istoku.

Zelenskij tjednima upozorava da Moskva namjerava pojačati svoje napade nakon oko dva mjeseca praktičkog zastoja duž linije bojišnice koja se proteže preko juga i istoka.

Ukrajina je prošlog tjedna dobila veliki poticaj kada su Njemačka i Sjedinjene Države objavile planove za isporuku teških tenkova, okončavši tjedne diplomatskog zastoja po tom pitanju.

Zelenskij poziva zapad da ubrza isporuku obećanog oružja kako bi Ukrajina mogla krenuti u ofenzivu, ali većina od stotina tenkova koje su zapadne zemlje obećale mjesecima je udaljena od isporuke.

Britanski ministar obrane Ben Wallace rekao je da će 14 tenkova Challenger koje je donirala Britanija biti na prvoj liniji oko travnja ili svibnja, ne navodeći točan raspored.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov istaknuo je da slanje oružja iz zapadnih zemalja dovodi do toga da “zemlje NATO-a postaju sve više i više izravno uključene u sukob – ali to nema potencijal promijeniti tijek događaja i neće to učiniti.”

Bjelorusko ministarstvo obrane priopćilo je u utorak da su Rusija i Bjelorusija započele jednotjednu obuku osoblja u pripremi za zajedničke vježbe u Rusiji u rujnu.

Ruska invazija na Ukrajinu, koju Moskva opravdava kao nužnu kako bi se zaštitila od veza svog susjeda sa zapadom, ubila je desetke tisuća ljudi i protjerala milijune iz njihovih domova.

