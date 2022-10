Institut za rat: Ovo je Putinov plan za sljedećih nekoliko mjeseci

Institut za proučavanje rata (ISW) objavio je novu analizu rata u Ukrajini u kojoj su pojasnili kako bi moglo izgledati ratovanje sljedećih nekoliko mjeseci. Navode da će ruski predsjednik Vladimir Putin najvjerojatnije pokušati nastaviti s konvencionalnim vojnim operacijama u Ukrajini kako bi zadržao trenutačno okupirane teritorije, osvojio nove terene i postavio uvjete za kolaps zapadne potpore Ukrajini za koju vjerojatno očekuje da će se dogoditi ove zime.

ISW piše da Putin još nije odustao od ideje da svoje maksimalističke ciljeve u Ukrajini postigne konvencionalnim vojnim sredstvima. Dodaje se da je malo vjerojatno da će ruski lider upotrijebiti nuklearno oružje, osim u slučaju iznenadnog kolapsa ruske vojske koji bi dopustio ukrajinskim snagama da nekontrolirano napreduju diljem ratišta.

Takva situacija je moguća, ali malo vjerojatna, navodi Institut. Također, malo je vjerojatno da će Putin započeti izravan vojni sukob s NATO savezom. No, ISW ističe da je vrlo izgledno da će ruski predsjednik nastaviti isticati mogućnost upotrebe nuklearnog oružja i napada na NATO, a sve kako bi slomio volju Zapada da pomaže Ukrajini.

Today's abbreviated campaign update forecasts that #Russia will continue to conduct conventional military operations well into 2023 rather than escalating to the use of tactical nuclear weapons or scaling back its objectives in pursuit of some off-ramp.https://t.co/DNDocDLEWj pic.twitter.com/oLxC9KZnPk