Lavrov otkrio je li Putin spreman na pregovore s Bidenom

Izvor: Sputnik / Profimedia

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je na programu Rusija 1 državne televizije da je Rusija spremna razmotriti prijedlog sastanka između ruskog predsjednika Vladimira Putina i američkog kolege Joea Bidena na summitu zemalja G20, ako se takva inicijativa pojavi.

“Mnogo puta smo rekli da nismo protiv sastanaka. Ako stigne ponuda, sigurno ćemo je razmotriti”, rekao je Lavrov u odgovoru na pitanje je li takav sastanak uopće moguć.

Možda se generalno smatra da je Biden spreman na takav sastanak, ali on je samo rekao “vidjet ćemo”, dodao je Lavrov, prenosi TASS.

“Ovo je vjerojatno dobro pitanje za novinarske analitičke spekulacije, ali ne i za stvarnu politiku”, zaključio je.

“Još nismo primili ozbiljan prijedlog za razgovor. Prilazili su nam neki, ali to nije bilo ozbiljno, no ni to nismo odbili, već smo ponudili formulirati specifične zahtjeve. Nikad nismo dobili odgovor”, rekao je Lavrov i dodao:

“Čuli smo izjave iz Washingtona, uključujući Johna Kirbyja i Anthonyja Blinkena, ali i drugih administrativnih službenika, da su otvoreni za razgovore s Rusijom dok istovremeno traže političko rješenje situacije u Ukrajini. No, Rusija je tako zla da je odbila pregovore. Otvoreno vam mogu reći da su to laži.”

Summit zemalja G20 održat će se na indonezijskom otoku Baliju 15. i 16. studenog.

