Mlađe muškarce treba slati na bojišnicu u Ukrajini jer su muškarci stariji od 40 godina nezdravi zbog stalne konzumacije alkohola, rekao je ruski autor Dmitrij Pučkov gostujući na radiju Komsomolskaya Pravda, piše Newsweek. Tijekom razgovora s Ivanom Pankinom, voditeljem na Komsomolskaya Pravda, Pučkov je rekao da će se sastav ruske vojske morati revidirati.

Pučkov smatra da treba obučavati mlađe muškarce za rat jer ruska vlada onda ne bi morala isplaćivati odštetu za toliko udovica. Pučkov, također poznat kao Goblin, prevoditelj je filmova i videoigara s engleskog na ruski, autor te scenarist, piše Newsweek.

“Umjesto 40-godišnjaka s visokim obrazovanjem, poslom, ženom i troje djece, u rat treba poslati obučene 18-godišnjake. Zbog toga država udovicama i djeci ne bi morala isplaćivati odštetu. Koliko god ovo cinično zvučalo, u rat trebaju ići 18-godišnjaci.

Meanwhile in Russia: a pundit argues that younger men should be trained and sent into combat, so there are no widows or children to pay when they get killed. Another argument is that Russians over 40 are too worn out by alcohol consumption to run, jump or be any good in combat. pic.twitter.com/mlJWgSCNuR