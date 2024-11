Brnabić ih optužila da im je žao što tragedija nije veća, opozicija odgovara da je to – dijagnoza

Podijeli :

FOTO TANJUG / NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE / PEĐA VUČKOVIĆ / N1

Ana Brnabić optužila je opoziciju da im je žao što tragedija u Novom Sadu nije bila veća, tvrdeći da bi tako imali veću političku korist. Njene riječi izazvale su burne reakcije. Iz oporbe su rekli da takve izjave samo produbljuju podjele u društvu.

Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić je, gostujući na televiziji Pink, optužila oporbu da se ne bavi ozbiljnošću tragedije koja je prošlog petka zadesila Novi Sad, već da je pokušava iskoristiti u političke svrhe.

“Čini mi se da je oporbi problem što tragedija nije bila veća, što nije stradalo više ljudi”, rekla je Brnabić komentirajući reakcije oporbe.

Dodala je kako opozicije nije ni pričekala da prođe dan žalosti nego su odmah krenuli s političkom agendom, što je potkrijepila kritikama na račun nastupa Zeleno-ljevičarskog fronta ispred Vlade Srbije kada su ostavljeni crveni tragovi koji su poručivali da vladajuća vlast ima krvave ruke.

Reakcije oporbe bile su brze i oštre, a mnogi smatraju da takve izjave samo pogoršavaju već postojeće napetosti u društvu.

Marinika Tepić, potpredsjednica Stranke slobode i pravde (SSP), rekla je da su njihove ruke krvave.

“Najbolje je da šuti jer očito nema ništa ljudsko, humano, suosjećajno i odgovorno za reći i napraviti”, komentirala je Tepić izjavu Ane Brnabić.

Janković: Ovo je ubojstvo bez namjere, ali je ubojstvo

Janko Veselinović, predsjednik Pokreta za preokret (PZP), rekao je da te riječi nisu vrijedne čovjeka.

“Vidite, svatko u Novom Sadu ima nekoga za kim žali ili poznaje nekoga tko je stradao. Tko je od nas iz oporbe rekao bilo što osim što je pkušao ukazati na problem”, rekao je Janković za N1 Srbiju.

Komentirao je i izjavu primjera Vučevića da bi ovu tragediju bilo monstruozno nazvati ubojstvom.

“Ja sam profesor prava na Sveučilištu i to bi se s pravne točke moglo smatrati ubojstvom, vjerojatno ubojstvom iz nehaja. Vjerojatno nisu imali namjeru ubiti tih 14 ljudi, ali kako Kazneni zakon kaže, s obzirom na njihovo znanje i stručnost, morali su biti svjesni da bi to moglo dovesti do tragedije i u tom smislu to je ubojstvo”, objasnio je Janković.

Izjava Ane Brnabić je dijagnoza

Izjavu Ane Brnabić za N1 je komentirao Aleksandar Jovanović Ćuta iz Ekološkog ustanka.

“To je dijagnoza. To može reći samo psihopat”, rekao je Ćuta.

