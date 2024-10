Schmidt Vijeću sigurnosti UN-a: BiH ima priliku za napredak, ali je ne koristi

Podijeli :

N1 / F. Z.

Visoki predstavnik za BiH Christian Schmidt izvijestio je Vijeće sigurnosti UN-a da ta zemlja nije iskoristila zamah koji je početkom godine postignut na putu europskih integracija pa sada kasni za drugim državama regije, dok se istodobno suočava s dobro poznatim izazovima poput secesionističkih prijetnji.

To je navedeno u najnovijem redovitom šestomjesečnom izvještaju kojega visoki predstavnici još od 1996. šalju Ujedinjenim narodima. Izvještaj bi trebao biti temom rasprave na sjednici Vijeća sigurnosti u studenome.

Schmidt usporedio Izetbegovića i Mladića, izazvao buru: U Sarajevu ga proglasili neprijateljem

Ured visokog predstavnika (OHR) još nije objavio izvještaj no dio njegovog sadržaja u utorak su prenijeli mediji u BiH ističući kako Schmidt političku situaciju u zemlji vidi kao “pomiješanu” jer poticaji iz EU-a snažno utječu na proces europskih integracija, no BiH to nije u stanju u cijelosti iskoristiti i to zbog ponašanja njenih političara.

Time je očevidno aludirao na činjenicu da je nakon ožujka, kada je Europsko vijeće odobrilo otvaranje pristupnih pregovora s BiH, u zemlji zbog političkih sukoba izostala provedba daljnjih reformi, a sve stranke su se koncentrirale na kampanju za lokalne izbore provedene 6. listopada.

Upozorava i na to da BiH do sada nije poduzela nikakve korake kako bi provela presude Europskog suda za ljudska prava (ECHR) kojima je utvrđena diskriminacija građana u izbornom procesu, a posebice podsjeća na presudu u slučaju “Sejdić-Finci“. Podsjetio je kako HDZ BiH inzistira da se uz izmjene izbornih pravila osigura ravnopravnost konstitutivnih naroda kroz legitimno predstavljanje.

“BiH je na raskrižju”

Schmidt je u izvještaju Vijeću sigurnosti UN istaknuo i “kontinuirane pokušaje” podrivanja Daytonskog sporazuma pri čemu je kao najodgovornije prozvao vlasti Republike Srpske, odnosno predsjednika tog entiteta Milorada Dodika kao najglasnijeg u secesionističkoj retorici.

“To uključuje prijetnje i huškačku retoriku, ali i radnje kojima se potkopava moj kredibilitet kao visokog predstavnika, a time i sposobnost da provedem svoj mandat. Ovakvim postupcima se direktno krši Aneks 10 Daytonskog sporazuma koji nalaže punu suradnju strana u sporazumu s visokim predstavnikom”, stoji u izvještaju.

Puno poštivanje Daytonskog sporazuma i proces europskih integracija Schmidt vidi kao procese koji se nadopunjuju i jedini mogu osigurati trajnu stabilnost BiH.

“Bosna i Hercegovina na raskrižju je da iskoristi ili izgubi priliku koja se predstavlja kao kandidatura za EU”, zaključio je Schmidt.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.