Habijan obećao potporu BiH na europskom putu: “Uvijek je najizazovnije poglavlje 23”

"Proces europskih integracija, koliko god zahtjevan, u konačnici se isplati jer poboljšava vladinu prava i donosi brojne dobrobiti svakoj državi koja se za to odluči," kazao je u četvrtak u Sarajevu hrvatski ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan.

Habijan te predsjednik odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora Ivan Malenica tijekom dana sudjelovali su na ministarskoj konferenciji posvećenoj pregovorima o pristupanju države zapadnog Balkana Europskoj uniji odnosno pregovaračkom poglavlju 23. koje se odnosi na pravosuđe, borbu protiv korupcije i temeljna prava.

Konferenciju je organiziralo Ministarstvo pravde BiH, a ministar Habijan je sudionicima prenio hrvatska iskustva u prilagodbi vlastitog zakonodavnog okvira europskoj praksi.

“Poglavlje 23 uvijek je najizazovnije”

Kazao je kako Hrvatska apsolutno podupire europski put BiH ali je upozorio da to nije lagan niti jednostavan proces a pregovaranje o poglavlju 23. uvijek je najizazovnije i traži promjenu brojnih zakona, posebice onih koji se odnose na učinkovitost pravosuđa, zaštitu ljudskih prava i jačanje borbe protiv korupcije.

Kao ilustraciju koliko je reformski proces pomogao Hrvatskoj, Habijan je istaknuo kako je u vrijeme kada su otvoreni pregovori s EU na sudovima u Hrvatskoj rješavanje čekalo milijun i 800 tisuća predmeta da bi danas ta brojka bila svedena na 520 tisuća.

Kaže kako je racionalizacija mreže sudova pomogla njihovu učinkovitost dok borba protiv korupcije ostaje trajnom zadaćom koja nikada ne prestaje pa se svake tri godine donosi novi akcijski plan.

“Sve nam je to donijelo samo dobro i brojne benefite koje su građani prepoznali”, kazao je hrvatski ministar pravosuđa.

BiH svjesna da je čekaju “bolne reforme” na planu vladavine prava

Ministar pravde BiH Davor Bunoza je kazao kako njegova zemlja želi iskoristit zamah na europskom putu svjesna da je očekuju “bolne reforme” na planu vladavine prava, no one se moraju provesti i to sukladno kompliciranom ustavnom ustroju države u kojoj se i 30 godina nakon rata radi na pomirenju.

Svi su ipak, kako je istaknuo, svjesni da proces provedbe reformi mora biti puno učinkovitiji i brži.

“Mnogi se u BiH pitaju hoćemo li to moći i kako ćemo to učiniti”, kazao je Bunoza koji smatra da se u proteklih godinu i pol dokazalo kako se razgovorima i kompromisom mogu riješiti sva otvorena pitanja a prvo na dnevnom redu sada je usvajanje zakona o Sudu BiH bez čega nema nastavka pregovora s EU.

Predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto konstatirala je kako njena zemlja kasni u provedbi reformi iako svi iskazuju spremnost za njihovu provedbu.

Podsjetila je kako zaštita pojedinačnih prava svih građana ali i konstitutivnih naroda moraju biti u cjelosti osigurani pa će Vijeće ministara na tome nastaviti raditi, uključujući reforme izbornog zakonodavstva.

Šef delegacije EU: “Svi smo premni pomoći BiH”

Šef delegacije EU u BiH Johan Sattler kazao je kako su svi spremni pomoći BiH na europskom putu nakon što je ta zemlja 21. ožujka dobila suglasnost Europskog vijeća za otvaranje pristupnih pregovora ali ta zemlja mora prevladati sadašnje blokade i biti u stanju sama donositi važne odluke, posebice one vezane za učvršćenje vladavine prava.

“To može označiti ‘promjenu igre’ iskoristi li se prilika”, kazao je Sattler podsjećajući kako je dokaz tome napredak Ukrajine i Moldavije koje već započinju pregovore dok je Crna Gora na put da zatvori pregovaračko poglavlje 23. a siguran je kako će i za novi sastav Europske komisije proširenje Unije ostati jednom od ključnih zadaća.

Claire Bazy Malaurie, predsjednica Venecijanskog povjerenstva, stručnoj tijela Vijeća Europe, iskazala je punu spremnost pomoći državama-kandidatkinjama za članstvo u EU dosezanje pravnih standarda koji vrijede u Uniji.

“Moramo raditi zajedno kako bi osigurali ne samo da se reforme provode nego da budu duboko usađene u društvo”, kazala je.

