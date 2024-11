Aktivist o nesreći u Novom Sadu: Ovo je zločin. Građani su upozorili da je zgrada napukla

Podijeli :

N1 Srbija

"Imam pitanje za nadležne, za one koji su vodili radove i za one koji upravljaju željezničkim kolodvorom. Jesu li dobili pitanja građana prije tjedan dana? Neki građani su izjavili da su slali upite i upozorili da je zgrada napukla, oštećena i što planiraju poduzeti. Očito je da nisu htjeli preuzeti odgovornost i sada gledamo posljedice loše politike, pogubne po život”, rekao je Miran Pogačar, novosadski aktivist, za N1 Srbija.

Dodao je i da se danas “nije dogodio ni incident ni tragedija” te da je ovo “zločin prema građanima Novog Sada i Srbije”.

“Ovo je rezultat nedavne rekonstrukcije. Četiri godine je vlast SNS-a s kineskim izvođačima obnavljala ovaj kolodvor. Čak su dvaput otvarali ovu stanicu – Vučić s Orbanom iz promotivnih razloga 2022., pa su je brže-bolje zatvorili. Ove godine su rekli da je sve u redu, da je super stanica”, kaže Miran Pogačar, gradski vijećnik koalicije “Bravo”.

UŽIVO Tragedija u Novom Sadu: Poginulo 12 ljudi, među njima i jedno dijete (6). Više od 30 ozlijeđenih

Dodao je da se radi o neviđenoj tragediji koja se dogodila u Novom Sadu.

“Stvarno smo svi pogođeni. Osjećamo bijes. Znamo tko je odgovoran, znamo tko su izvođači radova, tko je potpisao papire i tko se ovdje slikao i to ne jednom, nego dva puta. Ti ljudi bi trebali odgovarati, a ako ne danas, onda kada?”, pita se Pogačar.

Govori da su odgovorni ministri koji su se fotografirali na tom mjestu i koji su potpisali ugovore s kineskom tvrtkom.

“Radovi su narušili statiku nadstrešnice. Neslužbeno doznajemo da su pojedinim mramornim pločama oblagali stupove tijekom rekonstrukcije i da je to narušilo statiku. Samo slijepac može reći da uzrok nisu bili radovi. Uvijek je krivac netko drugi, a ne oni koji su odgovorni, a to su ministri i izvođači. Sve je na papiru: Vučević, Vesić i Vučić zabranili su taj projekt da se ne zna koliko je novca potrošeno, jer taj podatak ne znamo. Ova nesreća i zločin će nas koštati puno, nema cijenu i to ne možemo platiti”, zaključuje Pogačar.

Tijek događaja o nesreći u Novom Sadu pratimo OVDJE.

