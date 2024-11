Potresna objava nastavnice iz Srbije: Uništili su nam škole. Tako je počelo. Sada sve propada. Tako to završi

Podijeli :

U posljednjih godinu i pol dana Srbiju su pogodile teške tragedije. Ubijeno je devet učenika i zaštitara u školi, a dan kasnije 21-godišnjak je ubio osmero i ranio 12, uglavnom mladih osoba. A onda je 1. studenoga ove godine pala nadstrešnica na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu i usmrtila 14 ljudi, od kojih najmlađa žrtva ima šest godina.

No, piše Nova.rs, čini se kako to nije dovoljno da se otvoreno govori o problemu s kojim živi Srbija, a i one koji govore, poput profesorice Anđelke Petrović, pokušava se ušutkati.

Anđelka Petrović je profesorica srpskog jezika i književnosti u Matematičkoj gimnaziji, proglašena je najboljom online predavačicom u vrijeme korone. Za nju kažu da je i omiljena učiteljica u Srbiji, a na Instagramu je poznata pod imenom “just_srpski”.

Dobitnica je Fulbrightove stipendije američke vlade za područje obrazovanja, nakon čega je pokušala uvesti novine u svoju školu, a nedavno je među 35 učitelja iz cijelog svijeta odabrana za sudjelovanje na konferenciji koju organizira Nobelov odbor.

Sada je na Instagram profilu podijelila objavu u kojoj se osvrnula na tragične događaje u posljednjih godinu i pol dana.

Njen tekst prenosimo u cijelosti:

“Nakon tragedije u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar smatrala sam da kao netko tko ima javnu društvenu mrežu posvećenu školi imam moralnu obvezu reagirati.

Sjećam se da mi je teta ranjenog djeteta pisala da sa mnom podijeli bol. Također mi je bilo važno da je netko, izravno pogođen, prepoznao da sam sposobna osjetiti strašnu bijedu koja također pripada sferi kojom se profesionalno bavim. Poslije ćemo se tetka i ja sresti, rukovati se, baš ispred “Ribnikara”…

Sjećam se i da mi je tada netko, bez slike i imena, poslao poruku da bolje šutim jer imam samo karijeru i svoj, dobro se sjećam, jalovi život.

Pretpostavljajući da će ovakvih, jalovih komentara biti još, osjećam moralnu obvezu reagirati, jer tragedija u Novom Sadu, na neizravan, ali jasan način, pripada sferi kojom se profesionalno bavim.

Nadstrešnice se ruše tamo gdje znanja nema. Znanje se stječe obrazovanjem. U školi.

Nadstrešnice se ruše tamo gdje nema obrazovanja. Odgoj se temelji na čistom obrazu i odgovornosti. A velik dio toga se stječe – u školi.

Uništili su nam škole. Tako je počelo.

Sada sve propada. Tako to završi.”

