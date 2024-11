Srpski odvjetnik: Istraga o urušavanju nadstrešnice sigurno neće biti neovisna

Podijeli :

Ministar građevinarstva, prometa i infrastrukture Srbije Goran Vesić najavio je da će danas podnijeti ostavku zbog nesreće u Novom Sadu, u kojoj je u urušavanju nadstrešnice željezničke postaje poginulo 14 osoba, a tri su teško ozlijeđene. Premijer Srbije Miloš Vučević izjavio je da će prihvatiti Vesićevu ostavku.

“Ta ostavka je dana kao moralni čin, kao nešto što bi trebala biti objektivna odgovornost. U tom smislu, to jest neki pomak naprijed. Način na koji je obrazložena mi djeluje potpuno neiskreno. Čak je i predsjednik Srbije sinoć toliko puta rekao da nije utjecao na Vesića da podnese ostavku, da je to djelovalo da jest utjecao na njega”, rekao je gostujući za N1 Srbiju odvjetnik Božo Prelević.

“Vlast SNS-a obilježavaju tragedije”

On je dodao da vlast Srpske napredne stanke (SNS) već 12 godina obilježavaju tragedije.

“Rekao sam da dok su oni na vlasti, ne treba dizati zastavu, tj. treba je držati na pola koplja. Jer mi idemo iz tragediju u tragediju…”, dodao je.

On je kazao da su u ovom slučaju vlasti predstavile kao žrtve i Gorana Vesića i Aleksandra Vučića.

Srpski ministar koji je podnio ostavku zbog tragedije u Novom Sadu već dobio ponudu za novi posao

“Mislim da će Vesić za koji dan biti vrlo dobro uhljebljen. Neće on ostati uskraćen za ovu žrtvu”, rekao je Prelević.

On je rekao da vlasti naprave istu dramaturgiju svaki put.

“Uvijek tu ima malo plakanja, uvijek je on žrtva, uvijek su ustaše ubijale njegovu familiju, uvijek spomene kako ga nazivaju na stadionima. Uvijek kaže da je on najjači, da razgovara sa svim liderima… I evo i sada je rekao – pustite me do kraja 2026. godine… Pa i ta dilema – imate referendum ili me možete ubiti, pa opozicija priziva nasilje… On ima istu dramaturgiju, samo mijenja imena”, rekao je Prelević.

Vučić je presudio

Vučić je izjavio da u slučaju rušenja nadstrešnice u Novom Sadu nije bilo korupcije, nego da je to greška struke.

“Izgleda da je presudio. Tako je davao pogrešne podatke i u slučaju Danke Ilić i u slučaju Doljevca… On sve objašnjava na isti način. On je rekao da je do rušenja nadstrešnice došlo zbog korozije nosećih sajli…”, naveo je Prelević.

Dodao je da je njemu, kao nekom tko je radio kao sudac, posebno interesantno to što je nakon tragedije u Novom Sadu netko odnio cijelu nadstrešnicu.

“Zar ne treba najprije izaći neki institut koji je izabran da bude vještak u tom predmetu, dakle da rekonstruira cijeli događaj i ustanovi zašto je to palo”, rekao je Prelević.

Odgovarajući na pitanje gdje je u slučaju rušenja nadstrešnice u Novom Sadu, politička, a gdje krivična odgovornost, on je rekao da vlastima u Srbiji prije svega zamjera, kako je rekao, “ubijanje obrazovanja i struke”.

Vučić ponudio oporbi referendum o njegovoj smjeni: “Ako se s tim složi 50 posto ljudi, neću biti predsjednik Srbije ni dana”

“Ako nešto zamjeram ovim vlastima, to je ubijanje obrazovanja i struke. Oni permanentno istjeruju najbolje i dovode ljude sa nekih sumnjivih sveučilišta. Vidjeli smo više desetina puta, od diplomacije do Milorada Grčića, da su to potpuno nestručni ljudi, koji i sami priznaju da su kupili diplome. Ne može država na tome opstati. Ne može zdravstvo na opstati. Oni su ubili sistem. Ubili su državu. To ubojstvo države i sistema ima svoje žrtve. Ovo je samo jedna od manifestacija toga. Do sada je bilo 20 takvih manifestacija”, naveo je Prelević.

Slučaj Danke ilić kao putokaz

Naglasio je da predsjednik države ne treba imati nikakvu tezu kada su u pitanju slučajevi kao što je rušenje nadstrešnice ili ubojstvo djevojčice Danke Ilić.

“On je u slučaju Danke Ilić izvršio toliki pritisak na inspektore da su oni ubili svjedoka – da bi potvrdili tezu predsjednika. Predsjednik ne treba imati tezu, već ostaviti struku da radi… Ali ako predsjednik kaže da zna da nema korupcije, teško da će se pojaviti tužitelj koji će reći da ima korupcije”, rekao je Prelević.

On je rekao da će u slučaju rušenja nadstrešnice u Novom Sadu vještak donijeti odluku.

“A oni će kroz vještake štititi izvođače”, rekao je za odvjetnik Božo Prelević i dodao da je siguran da istraga neće biti nezavisna.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Vrtlarica objasnila zašto ne biste trebali ukloniti jesensko lišće s travnjaka VIDEO / Sedam ozbiljnih crijevnih simptoma koje nikada ne biste smjeli ignorirati