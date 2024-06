FOTO / Scena za pamćenje: Talijanski kapetan grli Modrića sa suzama u očima!

Podijeli :

Lee Smith / REUTERS

Luka Modrić će dugo pamtiti dramatičan remi Hrvatske i Italije (1:1) u ključnom susretu za osminu finala Europskog prvenstva, ali nažalost ne po dobrom. Kapetan je prvo promašio penal, no već u sljedećoj akciji se iskupio pogotkom za veliko vodstvo protiv Talijana. Zahvaljujući tome postao je najstariji strijelac u povijesti europskih prvenstava, no to malo koga zanima, kao i podatak da je Modrić dobio nagradu za igrača utakmice.

Modrić je nakon susreta ušao u teren, a tamo se dogodio susret dva kapetana, koji je dao možda i najupečatljiviju fotografiju ovog prvenstva.

Scena koja će obilježiti ovaj Euro, ali isto tako scena koja pokazuje kakav respekt Luka Modrić dobiva od velikih nogometaša poput vjerojatno najboljeg vratara svijeta, piše Gol.hr.

