Procurili planovi za napad na koncertu Taylor Swift. Evo što je uhićeni 19-godišnjak planirao nakon što se zakleo Islamskoj državi

Sva tri koncerta Taylor Swift u Beču koja su se trebali održati danas, sutra i prekosutra otkazana su nakon što je policija uhitila dvojicu muškaraca osumnjičenih za planiranje napada. Austrijski mediji objavili su kako se nikad prije u Austriji nije otkazao koncert zbog prijetnje terorizmom. Jedan od uhićenih je s područja Sjeverne Makedonije, a kako doznaju austrijski mediji planiran je napad bombom.

Prije mjesec dana je položio zakletvu Islamskoj državi

Generalni direktor za javnu sigurnost Franz Ruf rekao je da je 19-godišnji austrijski državljanin uhićen u srijedu ujutro u Ternitzu u pokrajini Donja Austrija. Kako pišu austrijski mediji mladić, odnosno njegovi roditelji, su s područja Sjeverne Makedonije, a radikalizirao se putem interneta. Der Standard piše i kako bi mogao biti psihički labilan te da je ukrao kemijske supstance od svog poslodavca.

Drugo uhićenje izvršeno u Beču poslijepodne, ali nema dirugih nformacija o osumnjičenom.

“Prema trenutnom stanju istrage, dvojica osumnjičenih su se radikalizirala putem interneta”, rekao je gospodin Ruf. Dodao je da je 19-godišnjak dao “zakletvu vjernosti” Islamskoj državi početkom srpnja.

Sva tri koncerta Taylor Swift u Beču otkazana zbog terorističke prijetnje!

Prema informacijama austrijskih medija, dvojac je svoj ludi čin dogovorao putem šifriranih poruka.

Nađene kemijske tvari

Velika policijska operacija provedena je u Ternitzu, gdje je živio 19-godišnjak. Nekoliko obližnjih kuća evakuirano je dok je njegova kuća pretraživana, prenosi Index.hr.

Ruf je rekao da su pronađene kemijske tvari i da su one trenutno na analizi. Prema policjskim izvorima plan je bio napraviti bombu.

Policija traži još troje ljudi

Iz policije su naveli kako, pored dvojice uhićenih, traže još troje ljudi, prenose austrijski mediji.

Policija je prvo objavila da će se koncerti održati uz posebne mjere sigurnosti, no par sati kasnije su ipak sva tri koncerta otkazana.

Organizator objavio da se koncerti otkazuju

“Zbog potvrde vladinih dužnosnika o planiranom terorističkom napadu na stadionu Ernst Happel, nemamo drugog izbora nego otkazati tri planirana nastupa radi sigurnosti svih”, objavio je organizator koncerta na Instagramu.

Ministar: Mi smo poduzeli sve

Odluku o otkazivanju donio je organizator Barracuda Music, a ne nadležne državne institucije.

“Ured za zaštitu Ustava i policija proveli su učinkovite radnje i poduzeli sve da zajamčimo sigurnost. Blisko umrežavanje sa stranim sigurnosnim tijelima bilo je posebno ključno”, rekao je ministar unutarnjih poslova Gerhard Karner.

Großes Danke für die rasche Arbeit der Ermittler:innen, die heute zu Festnahmen von Verdächtigen geführt hat. Terroristen wollen uns Angst machen und uns auseinander treiben. Wir werden uns unsere Art zu leben nicht zerstören lassen. (1/2) — Werner Kogler (@WKogler) August 7, 2024

Potpredsjednik vlade Werner Kogler (Zeleni) zahvalio je istražiteljima. “Teroristi žele da se bojimo i da se razjedinimo. Nećemo dopustiti da nam unište način života”, napisao je Kogler na X-u.

Savezni kancelar Karl Nehammer (ÖVP) izjavio je putem X-a da je “situacija oko očigledno planiranog terorističkog napada u Beču” bila “vrlo ozbiljna.”

“Zahvaljujući intenzivnoj suradnji naše policije i novoosnovanog DSN-a s inozemnim službama, prijetnja je rano prepoznata, suzbijena i tragedija je spriječena. Islamski terorizam prijeti sigurnosti i slobodi u mnogim zapadnim zemljama. Upravo zato nećemo odustati od naših vrijednosti poput slobode i demokracije, nego ćemo ih još snažnije braniti”, napisao je Nehammer.

Die Absage der Taylor Swift Konzerte durch die Veranstalter ist für alle Fans in Österreich eine herbe Enttäuschung. Die Situation rund um den offenbar geplanten Terroranschlag in Wien war sehr ernst. Dank der intensiven Zusammenarbeit unserer Polizei und dem neu aufgebauten DSN… — Karl Nehammer (@karlnehammer) August 7, 2024

Noćas se oglasila i predsjednica pokrajinske vlade Donje Austrije Johanna Mikl-Leitner. “Taylor Swift nije samo mega pop zvijezda, ona je kao rijetko koja druga umjetnica na svijetu uzor za mlade, samosvjesne žene.”Taylor Swift je simbol naših zapadnih vrijednosti i one su danas napadnute. Otkazivanje koncerata je iz perspektive organizatora “azumljivo, ali nažalost i uspjeh za radikalne islamiste, jer je to upravo ono što teroristi žele: uništiti naš način života i zajedničko slavlje – to ne smijemo dopustiti. Svaki uspjeh ovih terorista” je korak unatrag za naš civilizirani svijet – i to je neprihvatljivo”, izjavila je političarka ÖVP-a.

Associated Press podsjetio je na koncert Ariane Grande u Manchesteru 2017. godine kada su ubijene 22 osobe. Bombaš Salman Abedi aktivirao je bombu u ruksaku u Manchester Areni na kraju koncerta dok su tisuće mladih obožavatelja napuštale prostor. Više od 100 ljudi je ozlijeđeno. Abedi je poginuo u eksploziji.

