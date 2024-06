Analitičar o sporazumu Rusije i Sjeverne Koreje: Putinov cilj je rušiti međunarodni poredak

Podijeli :

Vojni analitičar Robert Barić bio je gost Newsrooma. S našim Domagojem Novokmetom je razgovarao o vanjskopolitičkim temama.

Putinova turneja po Aziji

Putinovu turneju po Aziji obilježio je sporazum o strateškom partnerstvu koji su čelnici Rusije i Sjeverne Koreje potpisali u srijedu.

Sporazum uključuje klauzulu o uzajamnoj obrani prema kojoj se obje zemlje obvezuju jedna drugoj pomoći u odbijanju vanjske agresije, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin.

“Ključna poruka je mnogo šira od Koreje. Putin sada šalje poruku zapadu da potpuno odustaje od pokušaja ruske integracije sa zapadom i cilj mu je da ide rušiti međunarodni poredak kroz njegovu osovinu otpora”, tvrdi Barić.

“Ruska ekonomija očajnički treba radnike. Oni imaju manjak radne snage i barem milijun i pol Rusa koji su pobjegli zbog rata, a uvoz iz Centralne Azije je nakon nedavnog terorističkog napada pod znakom pitanja”, dodao je.

A što Rusija nudi Sjevernoj Koreji?

“Isporuku hrane”, kaže Barić, a zatim pojašnjava: “Sjeverna Koreja je skoro na rubu gladi. Nudi i modernu vojnu tehnologiju, kao i pomoć u programu balističkih projektila.”

“Kina je s jedne strane glavni pokrovitelj Sjeverne Koreje, ali i ograničava Sjevernu Koreju u akcijama. Može se reći da je između kineskog i sjevernokorejskog vrha odnos pun sumnje i nelagode, a Kim je rekao da treba smanjiti korejsku ovisnost o Kini. Tu nastupa Rusija”, zaključio je analitičar.

Može li Zelenski odahnuti?

Svjetski lideri su u subotu održali summit sa svrhom stvaranja pritiska na Rusiju da okonča svoj rat u Ukrajini.

Ukrajinci i dalje Zelenskog smatraju legitimnim predsjednikom

Rusija nije bila pozvana na ovaj događaj, no nije ni pokazala interes za sudjelovanjem. Summit je istodobno bio pokušaj Zapada da u mirovne napore koji se temelje na međunarodnom pravu uključi i ostale zemlje, poput onih iz Južne Amerike, Azije i Afrike.

Ukrajina je pozvala na “pravedan i trajan” mir, a ukrajinski predsjednik Zelenski je rekao da bi Kina svoje mirovne prijedloge o načinu na koji bi se trebao okončati rat s Rusijom trebala prenijeti izravno Ukrajini, umjesto da to čini putem medija.

“Dolazimo do ključnih strateških odrednica koje će utjecati ne samo na sukob u Ukrajini nego i na globalnu razinu. Pogledajmo sporazum koji je Biden sklopio s Ukrajinom; to nije sporazum o savezništvu. SAD će pružati pomoć u uvježbavanju ukrajinskih vojnika na 10 godina, ali to je sporazum kojim Biden signalizira namjeru da ako pobijedi, Ukrajina će dobiti strahovitu pomoć, ali samo ako pobijedi”, kazao je Barić.

“Bojim se da ako dođe Trump, da će krenuti korijeniti zaokret američke vanjske politike koji se može opisati kontinentalizmom. Koncept kontinentalizma je bio vodilja američke vanjske politike od 1845 do 1910. godine. Klasični izolacionizam je postojao samo kratkotrajno u vrijeme Hoovera i Coolidgea, ali to je bio izolacionizam ne u ekonomskom smislu nego nemiješanje u tuđa pitanja. Onda je došlo do modela internacionalizma koji se temeljio na aktivnoj američkoj ulozi u oblikovanju međunarodnog poretka”, dodao je.

