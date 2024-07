Božo Kovačević: Ako Biden odustane moglo bi doći do velikog cirkusa, a možda i do velikih iznenađenja

Podijeli :

Bivši hrvatski veleposlanik u Rusiji Božo Kovačević komentirao je u N1 Studiju uživo sa Ilijom Radićem predsjedničke izbore u Americi.

“Dobro je postaviti pitanje o smislu te kampanje. Možemo reći da je predsjednik Biden u neugodnoj situaciji kao i demokrati te potencijalni protukandidati unutar demokratske stranke. A, u neprilici je i Amerika, a da ne govorimo o cijelom svijetu. Mislim da je problem utoliko veći što demokratska stranka nakon početka Bidenovog mandata nije poduzela korake za pronalaženje njegovog nasljednika”, rekao je Božo Kovačević te objasnio i kako je to moguće.

Trump tvrdi da Biden odustaje i da stiže zamjena: Ona je tako jadna, tako je je**no loša

“To je problem u demokratskoj stranci koji postoji već dulje vrijeme. Pitanje je i da li demokratska stranka ima dovoljno vremena da pronađe novog kandidata. Bidenu nikako ne ide u prilog kada se javno raspravlja o njegovim sposobnostima za obnašanje dužnosti i kada pojedini istaknuti članovi republikanske stranke govore da bi se trebao povući. Ako Biden ne odustane mala je vjerojatnost da će konvencija izglasati nekog drugog kandidata za mjesec dana, a ako odustane smatra se da bi najlakše za organiziranje kampanje bilo nominirati Kamalu Harris. Moglo bi doći do velikog cirkusa, a možda i do velikih iznenađenja.”

“Ja sam Trumpa već pobijedio pa ga mogu pobijediti opet”

Kovačević je komentirao i koliko cijela situacija s Bidenom ide u prilog Donaldu Trumpu.

“To Trumpu nedvojbeno pomaže kao i njihov duel. Biden je učvrstio podršku Trumpovog biračkog tijela, a izgubio podršku dijela svojih birača. Jedini Bidenov uvjerljivi argument je: “Ja sam Trumpa već pobijedio pa ga mogu pobijediti opet”, ali mnogo toga se u međuvremenu promijenilo.”

Što za svijet znači povratak Trumpa ili ostanak Bidena?

Odgovorio je i na pitanje što u ovom trenutku za svijet znači povratak Trumpa ili ostanak Bidena.

“Za svijet to znači povećanu neizvjesnost. Kad je riječ o demokratskim administracijama, onda je manje više jasan ideološki okvir liberalnog internacionalizma u skladu s kojim će Amerika nastojati održati svoju hegemoniju u svijetu. Kad je predsjednik Trump u pitanju, on ne misli da dobrobit Amerike ovisi o održavanju postojećih savezništava. Trump je jasno pokazao da želi razgovarati s liderima koji čvrsto kontroliraju stanje u svojim zemljama bez obzira jesu li to demokratski lideri ili ne”, rekao je Kovačević i za kraj komentirao Bidenove izglede za pobjedu.

“Mislim da su mali izgledi za njegovu pobjedu i sve ankete nakon sučeljavanja na to i ukazuju, ali treba znati i da je dobar dio Amerike u panici od mogućeg drugog Trumpovog mandata.”

