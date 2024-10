Đana Luša o situaciji na Bliskom istoku: Sukob je metastazirao, možemo očekivati sve i svašta

Podijeli :

Đana Luša, profesorica na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, na godišnjicu Hamasovog napada na Izrael bila je gošća N1 Studija uživo kod naše Anke Bilić Keserović

Đana Luša navela je da je rat doveo do velike patnje i izraelskog i palestinskog naroda: “Taj napad, osim što je rezultirao s 1200 nedužnih ubijenih ljudi i civila, trigerirao je sve ono čemu svjedočimo 365 dana. Napad je pokrenuo izraelski odgovor, odmazdu za teroristički čin, a činjenica je kada govorimo o tom terorističkom napadu da i nakon 365 dana imamo situaciju da je još 100 taoca na području Gaze, pretpostavlja se da se radi o 60-ak živih ljudi. Imamo neprestani pritisak prema izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu od strane njihovih obitelji, česti su i prosvjedi.”

Analitičar Barić: Netanyahuov cilj je voditi vječni rat Vrhovni vođa Irana rekao da neće uzmaknuti pred Izraelom

“Taoci pali u drugi plan”

“Netanyahu svojim javnim nastupima neprestano spominje taoce, sastaje se s njihovim obiteljima, bio je u neprestanoj komunikaciji, barem prvi dio krize, i naglašavao je da su taoci na prvom mjestu te da su upravo te akcije prekomjernog raketiranja Gaze usmjerene, ne samo eliminaciji terorističke organizacije Hamas, već i oslobađanju taoca. To se čini sve manje izglednim i da su taoci pali u drugi plan, otvorila su se dva nova žarišta krize, napad na Libanon i sukob s Iranom“, dodala je.

Luša je istaknula da je napad Irana bio nenajavljen te da se tako tumači i od strane SAD-a, koji je najvažniji izraelski saveznik: “Situacija se zakomplicirala, sukob je metastazirao i možemo očekivati sve i svašta. Najmanje što možemo očekivati je pozitivan ishod za taoce.”

“Na rubu Trećeg svjetskog rata”

Kako bi se Izrael mogao osvetiti Iranu? Više je opcija, ovo su potencijalne mete

Profesorica je komentirala i izvjesni odgovor Izraela na napad Irana: “Kako će se Izrael postaviti ovisi o nizu čimbenika. U proteklih 365 dana SAD je gubio kontrolu nad politikom Benjamina Netanyahua, ponašao se na način za koji je smatrao da pogoduje njegovom ostanku na vlasti, nije se savjetovao sa SAD-om. I tamo su se počeli javljati glasovi koji su dovodili u pitanje način na koji to Netanyahu radi, nisu dovodili u pitanje obranu Izraela, ali jesu međunarodno humanitarno pravo i pretjerano granatiranje Gaze. Sada kada je država, Iran, dio sukoba, do sada smo svjedočili sukobima Izraela s terorističkim organizacijama, tu imamo direktan napad države na suverenu državu Izrael. Tu bi se SAD, u slučaju eskalacije sukoba, i još jednog koraka više kojeg bi učinio Iran, morao puno snažnije postaviti, bili bi na granici onoga što nitko ne želi, na rubu Trećeg svjetskog rata, iako mislim da je to pretjerano za očekivati”.

