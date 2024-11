Što će se dogoditi s Amerikom? “Uvijek se vraćam na 2016., i moment koji je pokazao na čemu je Trump pobijedio”

Podijeli :

Što će se dogoditi s Amerikom, Europom i svijetom nakon izbora u SAD-u? Koliko je od programa Donalda Trumpa samo prijetnja, a koliko ozbiljan nasrtaj na prava manjinskih skupina? Kako smo došli i hoćemo li ikada izaći iz stvarnosti u kojoj nam big tech upravlja mislima bez ikakvog nadzora?

O ovim temama u Točki na tjedan kod Mile Moralić govorili su novinarka i spisateljica Ivana Dragičević, profesorica na Pravnom fakultetu u Zagrebu Antonija Petričušić i povjesničar Tvrtko Jakovina.

Dragičević upozorava na Trumpov udar na izborni integritet. “To je ključ problema. Za Ameriku bi bilo odlučno kada bi bilo tko od kandidata dobio s nekom razlikom od 5 posto jer tada takav udar kao onaj 6. siječnja ne bi bio moguć. Trump sudjeluje u mijenjanju Amerike institucionalno i suštinski i ne znam kakav bi se scenarij trebao dogoditi da, ako Harris pobijedi, da on njoj čestita i pusti pobjedu”, rekla je.

“Gledaju Trumpa kao božanstvo”

Petričušić kaže da ju najviše brine u ovoj kampanji šti je jezik nasilja normaliziran. “Od toga kako se Trump obračunava sa ženama i manjinama jer će to postati standard. Druga stvar, kampanja je stvorila uvjete za potencijalno nasilje kasnije, i to izborom zamjenika, marginaliziranjem umjerenih republikanaca i vrijeđanjem protukandidatkinje”, navela je.

Dragičević je dodala da je imala priliku razgovarati s ljudima koji su upali u Kongres 6. siječnja i da oni Trumpa vide kao mesiju i božanstvo. “Tu je taj užasan moment iracionalnog koji je sada na snazi globalno i koji ne nudi nadu”, rekla je.

Što će odlučiti američke izbore? “To su dvije bitne stvari koje bi mogle dovesti do nečije pobjede”

Jakovina kaže da su institucije spremnije nego prije. “U zadnjih osam godina Republikanska stranka se znatno promijenila. Vidimo i promjene u glasanju, jer tradicionalni glasači republikanaca, a to su većinom žene iz predgrađa, prestaju glasati za njih, a u isto vrijeme mlađi crni muškarci sve više glasaju za Trumpa. To pokazuje mijenjanje Amerike iznutra”, rekao je.

Dodaje da su već pripremljeni odvjetnici koji će brojati glasove ili osporavati glasove u ključnim državama. “Ispitivanja su pokazala da će, ako se dogodi pobjeda Trumpa, glasači demokrata početi sumnjati u izborni proces. To je najozbiljnija dubinska promjena u SAD-u koja utječe na demokraciju diljem svijeta”, naveo je.

Pitanje povjerenja

Dragičević kaže da je ključno temeljem čega birači odlučuju izaći na izbore i kome dati glas. “Zanimljivo je da je puno više ovih ranih glasova i da je među njima puno republikanskih glasova. Istraživački centar je objavio koji su najvažniji izvori informiranja Amerikanaca. Najvažniji izvor iz tradicionalnih medija je Fox news s 13 posto i CNN s 10 posto, novine su s manjim postotkom, no 30 posto spada pod ostali, a to su društvene mreže, i to su većinom mlađi”, rekla je.

“Pitanje je povjerenja jer 52 posto Amerikanaca kaže da je teško odrediti što je istina, a što nije. Uvijek se vraćam na 2016., i moment koji je pokazao na čemu je Trump pobijedio kada republikanac Newt Gingrich kaže da je užas što se događa s kriminalom u Americi, na što mu novinarka govori da to nije istina i pokaže mu statističke podatke koji govore da kriminalitet pada, ali on odgovara – bitno je što ljudi osjećaju, nije bitno što je istina”, istaknula je.

Analitičarka tvrdi da je ovo formula za pobjedu na američkim izborima

Petričušić kaže da je strah manjina Trumpovim povratkom opravdan. “Prava koja su stekli tijekom godina borbe su itekako dovedena u pitanje kroz ljude koji će napučiti institucije i reprezentirat ideologiju nacionalnog kršćanstva. Ovi nam izbori pokazuju da se način na koji se odlučuje ne može promatrati tradicionalnim linijama. Segmenti stanovništva, kao što su pripadnici određene rase ili klase, bivaju potrgani u nove grupe. Sada se događa da mladi crni muškarci sada vide reprezentaciju patrijarhalne moći koju više ne vide u svojim zajednicama”, objasnila je.

Jakovina smatra da će doći do odmaka u sadašnjoj politici i ako pobjedi Harris. “Ovakva atmosfera će ostaviti traga i na nju. Europa se treba bojati jer je nemoćna sama pred ratom u Ukrajini i iznutra ima različite glasove koji bi bili sretni ili nesretni s transformacijom koju bi donio Trump. Harris je vila hendikepirana jer je ušla kasno u kampanju i njezina koalicija je široka. Od kćeri Dicka Cheneya do Bernia Sandersa. Europa u ovim izborima nije imala veliku ulogu, no možemo pretpostaviti neke Trumpove poteze koje je najavljivao, za početka zaustavljanje sukoba U Ukrajini što je loše za Europu koja nema tu odgovora”, istaknuo je.

“Najavio da će uvesti bilateralu, i tu će se sigurno mnogi postrojiti, što je za svaku malu zemlju loša vijest jer ona ne može nikada biti dovoljno interesantan”, dodao je.

