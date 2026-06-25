prva tranša
EU isplaćuje prvi dio zajma Ukrajini
Europska unija će u četvrtak prebaciti prvu tranšu obećanog zajma od 90 milijardi eura Ukrajini, izjavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
Prva tranša sastoji se od 3,2 milijarde eura, rekla je von der Leyen na konferenciji o oporavku Ukrajine u Gdanjsku, u Poljskoj, u četvrtak.
Von der Leyen je rekla da je obećani investicijski fond za obnovu Ukrajine, koji podržavaju EU, Francuska, Njemačka i Poljska, također "spreman za početak" i da bi ove godine mogao mobilizirati oko 500 milijuna eura.
Ukrajina očekuje da će u sljedeća dva dana potpisati više od 160 sporazuma vrijednih više od 10 milijardi eura tijekom velike konferencije o oporavku, izjavila je u četvrtak ukrajinska premijerka Julija Sviridenko.
Godišnja konferencija o obnovi Ukrajine održava se u četvrtak i petak u Gdanjsku, bez ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija zbog napetosti s Varšavom.
Kijev je u objavio u utorak, nakon nekoliko tjedana žestokih nesuglasica s Poljskom vezano uz Drugi svjetski rat, da će ukrajinsku delegaciju predvoditi premijerka Sviridenko, a ne predsjednik Zelenskij.
U Gdanjsku će se pozornost usmjeriti na sektore najviše pogođene ratom: energetiku, kritičnu infrastrukturu i logistiku. Rasprave će se također baviti sigurnosnim sposobnostima Ukrajine.
Konferencija u Gdanjsku peta je takve vrste, nakon onih u Luganu, Londonu, Berlinu i Rimu.
Po prvi put od 2022. Volodimir Zelenski ne prisustvuje konferenciji.
Odnosi između Varšave i Kijeva zahladili su krajem svibnja kada je ukrajinski šef države odlučio nazvati vojnu jedinicu po Ukrajinskoj pobunjeničkoj vojsci (UPA), nacionalističkoj organizaciji osnovanoj 1942. i koja se u Poljskoj smatra odgovornom za smrt više od 100.000 Poljaka.
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