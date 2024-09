Hezbolah potvrdio smrt Hassana Nasrallaha, jedino je on imao moć voditi rat

Podijeli :

Hezbolah je u priopćenju potvrdio da je njihov vođa Hassan Nasrallah preminuo.

Nasrallah, koji je Hezbolah od gerilske frakcije pretvorio u najmoćniju političku silu u Libanonu, ubijen je u izraelskom napadu u petak, rekla je izraelska vojska, a sada je to potvrdio i sam Hezbolah.

Uz podršku Teherana, Nasrallah je vodio Hezbolah kroz desetljeća sukoba s Izraelom, nadgledao njegovu transformaciju u vojnu silu s regionalnim utjecajem te postao jedna od najistaknutijih arapskih ličnosti.

Nasrallah je bio jedina osoba u Libanonu koja je imala moć voditi rat ili sklapati mir, no živio je u tajnosti kako bi izbjegao da Izrael, zakleti neprijatelj njegovog pokreta, izvrši atentat na njega.

Kultni status

Imao je kultni status među svojim šijitskim pristašama, arsenal oružja značajno veći i moderniji od libanonske stajaće vojske i velik utjecaj u libanonskim institucijama.

Rijetko se pojavljivao u javnosti otkako je njegov pokret vodio razarajuć rat s Izraelom 2006.

Nasrallah se 2011. pojavio na religijskoj povorci u južnom predgrađu Bejruta te kratko pozdravio simpatizere prije nego što se okupljenima obratio videom iz nepoznate lokacije.

U intervjuu 2014. za libanonske novine Al-Akbar, Nasrallah je rekao da “Izraelci promoviraju tvrdnju da živim daleko od ljudi, da ih ne vidim ili komuniciram s njima”.

Kazao je da redovito mijenja mjesta na kojima spava, no porekao je da živi u bunkeru.

“Svrha sigurnosnih mjera je da se kretanje drži u tajnosti, no to me ne sprečava u tome da se krećem okolo i vidim što se zbiva”, dodao je.

Koristio i humor

Nasrallah se povremeno fotografirao pored drugih vođa proiranskih skupina na Bliskom istoku.

Vjeruje se da je veoma malo ljudi znalo gdje je živio. Dužnosnici i novinari koji su susreli Nasrallaha u proteklih nekoliko godina opisali su stroge sigurnosne mjere zbog kojih nisu mogli znati kamo ih se odvodi.

Velika većina njegovih govora u posljednja dva desetljeća snimljena je i emitirana iz tajne lokacije.

Nadaren javni govornik, 64-godišnji Nasrallah bio je stručnjak za takt te je spretno koristio humor kako bi omalovažio svoje neprijatelje i bijes kako bi nadahnuo svoju miliciju s 100.000 pripadnika.

Bradat religijskih vođa s naočalama uvijek je nosio tradicionalnu odjeću i crni turban, koji ga ističe kao potomka proroka Muhameda.

Za glavnog tajnika Hezbolaha izabran je 1992. kada su mu bile samo 32 godine nakon što je izraelski vojni helikopter ubio njegovog prethodnika Abasa al-Musawija.

Hezbolah je jedina skupina koja je odbila položiti oružje nakon što je 15-godišnji građanski rat u Libanonu završio 1990., a Nasrallah je ustrajao u tome da Izrael i dalje predstavlja egzistencijalnu prijetnju.

Otkako je palestinski saveznik skupine Hamas napao Izrael 7. listopada, Hezbolah gotovo svakodnevno razmjenjuje vatru s izraelskim snagama uzduž libanonsko-izraelske granice.

Politička sila

Nasrallah je rođen u osiromašenom sjevernom predgrađu Bejruta 31. kolovoza 1960. kao jedno od devetero djece siromašnog trgovca iz malog južnog sela Bazurije.

Tri godine studirao je politiku i Kuran u sjemeništu u iranskom šijitskom svetom gradu Nadžafu prije nego što je odande izbačen 1978. kada se pretežito sunitska vlada okrenula protiv šijitskih aktivista.

Potom se intenzivno uključio u libanonsku politiku i stekao većinu svog ranog iskustva u šijitskoj miliciji Amal tijekom građanskog rata.

Međutim, odmetnuo se od Amala kada su izraelske snage napale Bejrut 1982. te postao jednim od osnivača Hezbolaha.

Svoj kultni status u Libanonu i drugim arapskim zemljama je stekao nakon što je Izrael povukao svoje vojnike iz južnog Libanona pod nemilosrdnim napadom Hezbolaha u svibnju 2000., čime je okončana 22-godišnja okupacija pograničnog područja.

Hezbolah je najstrašniji neprijatelj s kojim se Izrael suočio

S Nasrallahom na čelu, Hezbolah je od gerilske frakcije postao najmoćnija politička sila u zemlji.

Mnogi šijiti u Libanonu cijene Hezbolah zbog podržavanja lokalnih humanitarnih organizacija, izgradnje zdravstvenih i obrazovnih usluga u svojim uporištima i pomaganja svojih najpotrebitijih pristaša.

No, u podijeljenom Libanonu, mnogi također mrze miliciju, uključujući one koji žele državu bez sektaštva i s vladavinom prava.

Osobna popularnost Nasrallaha je narasla diljem arapskog svijeta nakon što je primirjem, kojim su posredovali Ujedinjeni narodi, okončan sukob s Izraelom 2006., a potom se smanjila kada je poslao borce u Siriju kako bi pomogao režimu Bašara al-Asada u građanskom ratu koji traje od 2011.

