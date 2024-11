Otvoren put za potvrđivanje nove Europske komisije idući tjedan

Podijeli :

Zastupnički klubovi Europske pučke stranke, socijaldemokrata i liberala dogovorili su se u srijedu da će podržati kandidate za preostalih sedam članova Europske komisije (EK), što otvara put da Europski parlament sljedeći tjedan potvrdi novo izvršno tijelo Europske unije, rekli su izvori iz tih stranaka.

Saslušanja kandidata zakomplicirala su se uslijed sukoba glavnih političkih skupina u parlamentu, pa je u pitanje moglo doći potvrđivanje EK o kojem će parlament glasati 27. studenoga u Strasbourgu.

Kriza vladajuće koalicije u EU-u: Koketiranje EPP-a s desnicom upalilo alarme

Od 4. do 12. studenoga saslušano je svih 26 kandidata za povjerenike. Njih 19 dobilo je pozitivne ocjene, ali zapelo je kod ocjenjivanja šestero izvršnih potpredsjednika (Kaja Kallas, Raffaele Fitto, Roxana Mînzatu, Stéphane Séjourné, Teresa Ribera i Henna Virkkunen) te kod mađarskog kandidata Olivéra Várhelyia.

Za 19 saslušanih kandidata glasale su stranačke grupacije koje tradicionalno čine većinu u Europskom parlamentu – Europska pučka stranka, socijaldemokrati, liberali i zeleni. Njima su se pridružili i zastupnici tvrde desnice iz Europskih konzervativaca i reformista, koji su inače u srpnju glasali protiv reizbora Ursule von der Leyen za predsjednicu Komisije.

Kooperativnost ECR-a tumači se njihovom željom da ne naštete jedinom predloženom kandidatu za člana EK iz njihovih redova Raffaelu Fittu, koji je predložen za izvršnog potpredsjednika za koheziju i reforme i koji dolazi iz stranke Braća Italije premijerke Giorgie Meloni.

Socijaldemokrati su od samog početka prijetili da neće podržati tvrdog desničara na mjestu izvršnog potpredsjednika i tražili da bude obični povjerenik.

Europska pučka stranka je odgovorila da neće podržati Španjolku Teresu Riberu iz Socijalističke radničke stranke (PSOE) koja je predložena za izvršnu potpredsjednicu za zelenu tranziciju i tržišno natjecanje, što je druga najjača pozicija nakon predsjednice EK, ako ne prođe Fitto za izvršnog potpredsjednika.

Sada su socijalisti odustali od zahtjeva da se Fittu oduzme naslov izvršnog potpredsjednika i prihvatili da se o preostalih sedmero glasa u paketu, a zauzvrat su dobili da EPP glasa za Riberu.

Slučaj Olivéra Várhelyia, dosadašnjeg povjerenika za proširenje koji je u novoj EK predložen za povjerenika za zdravstvo i dobrobit životinja, poseban je i on je jedini od običnih povjerenika koji je poslan na popravni.

Od njega je nakon saslušanja zatraženo da odgovori na nekoliko pisanih pitanja, što je i učinio, no i dalje se odugovlačilo s ocjenom njegova nastupa te je i on upao u paket zajedno sa izvršnim potpredsjednicima.

Većina stranaka tražila je da se o Varhelyiu odlučuje u paketu s izvršnim potpredsjednicima, ali su socijalisti to odbili. Međutim, problem s Varhelyiem je u tome što bi mađarski premijer Viktor Orban mogao otezati s imenovanjem novog kandidata ako on bude odbijen, a to bi onda moglo dovesti do daljnje odgode izglasavanja nove EK.

