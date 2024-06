Imate njemačku mirovinu, a ne živite tamo? Tražit će vas potvrdu koju morate poslati da biste dobili novce

Podijeli :

Pixabay

Svatko tko živi u inozemstvu i prima mirovinu iz Njemačke ne samo da jednom godišnje dobije poštu od mirovinskog osiguravajućeg društva s obavijesti o usklađivanju mirovine, nego pismo često sadrži i važnu potvrdu koju ne treba zanemariti.

Takozvanu potvrdu o životu “Lebensbescheinigung” moraju svake godine priložiti mnogi umirovljenici čija se mirovina isplaćuje u inozemstvu. To je dokaz da ste živi i obrađuje se putem mirovinske službe Deutsche Post AG.

Primatelji koji žive u Njemačkoj, ali imaju strani bankovni račun također će biti kontaktirani, piše Fenix Magazin.

Pogođeni moraju učiniti tri stvari:

Ispunite potvrdu

Uzmite potvrdu službenog tijela

Pošaljite natrag originalne obrasce

Ako ste izgubili obrazac, možete preuzeti potvrdu.

Moguća digitalna potvrda Lebensbescheinigung

Pozadina o traženoj potvrdi: njemačko mirovinsko osiguranje želi izbjeći isplate nakon smrti. Važno je da primatelji provjere sve podatke na potvrdi. Ako je potrebno, pogreške treba ispraviti i dokument potpisati.

Osim toga, potrebna je službena potvrda koju možete dobiti, primjerice, od lokalnih vlasti, banaka ili njemačkih predstavništava u inozemstvu. Pogođene potom potvrdu i potvrdu pakiraju u priloženu omotnicu i sve šalju natrag.

Za to postoje predviđeni rokovi, primjerice za 2024. to je 16. kolovoza. Važno: ne bude li odgovora do sredine listopada, isplata mirovina prestaje od kraja studenog. Ako se potvrda o životu ne dokaže do kraja travnja sljedeće godine, mirovinski će zavod trajno obustaviti isplatu.

Dobro je znati: Slanje dokumenata e-poštom ili faksom nije dopušteno. Alternativno, također možete pružiti dokaz digitalno. Za to je potreban pametni telefon koji možete koristiti za fotografiranje QR koda na pismu koje ste dobili. Identifikacija se zatim odvija putem aplikacije PostIdent. Postoje upute korak po korak.

Njemačka je već toliko dobro povezana s nekim zemljama da tamošnji umirovljenici ne moraju ispunjavati potvrdu o životu. To su Belgija, Bugarska, Danska, Finska, Izrael, Italija, Hrvatska, Luksemburg, Nizozemska, Austrija, Poljska, Švedska, Švicarska i Španjolska.