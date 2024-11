Poznati američki TV voditelj se rasplakao zbog rezultata izbora: “Užasna noć”

Podijeli :

Getty Images via AFP

Popularno američka TV zvijezda, Jimmy Kimmel, rasplakao se dok je govorio o pobjedi Donalda Trumpa u uvodnom monologu svog talk showa u SAD-u, opisujući izbore kao "užasnu noć".

Kasnonoćni TV voditelj započeo je najnoviju epizodu ‘Jimmyja Kimmela live!’ rekavši da se izbor sveo na tužitelja i kriminalca, a Amerika je “izabrala kriminalca”.

“Više od pola ove zemlje glasalo je za kriminalca koji se planira pomilovati za svoje zločine. Valjda ovi izbori nisu namješteni”, našalio se.

No on je u suzama nazvao izbore 2024. “užasnom noći za žene, za djecu, za stotine tisuća marljivih imigranata koji čine ovu zemlju, za zdravstvo, za našu klimu, za znanost, za novinarstvo, za pravdu, za slobodu govora”.

Kimmel je nastavio da je to bila “užasna noć” za svakoga tko je glasao protiv Trumpa – kao i za one koji su glasali za njega, rekavši: “Vi to još ne shvaćate”, piše Sky News.

