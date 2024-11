Vojni analitičar raskrinkao Trumpovu optimističnu najavu: “Ne postoji ta mogućnost”

Podijeli :

Vojni analitičar Marinko Ogorec u Novom danu je s našom Mašenkom Vukadinović komentirao utjecaj američkih izbora na rat u Ukrajini.

Donald Trump je poručio da Europa treba snositi najveći teret u financijskom smislu kada je riječ o ratu u Ukrajini. Ogorec kaže da tek nakon inauguracije možemo očekivati prve poteze novog predsjednika, tko god on bio.

“Sama Europa ne može snositi troškove ovog sukoba u Ukrajini, ne može ni NATO bez SAD-a”, kazao je Ogorec, dodajući da treba pričekati ishode američkih izbora i prve poteze novog lidera.

“Ukrajina ima velikih problema s mobilizacijom”

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski žalio se da američka pomoć sporo dolazi, hoće li sa biti zastoja u razdoblju nakon izbora?

Sedam ključnih država koje bi mogle odlučiti američke predsjedničke izbore Ustavni stručnjak o “najvećoj anomaliji” izbornog sustava u SAD-u: “To je nama u Europi neshvatljivo!”

“Prije svega, Ukrajina ima drugi, ozbiljniji problem, a to je da nema dovoljno ljudi, to što ne može motivirati ljude koji će se boriti za svoju zemlju, ima velikih problema s mobilizacijom, to je jedan od ozbiljnijih problema s kojim se Ukrajina sada sreće, tako da naoružanje i oprema možda sad dolaze u drugi plan”, kazao je Ogorec pa nastavio:

“Dok novi predsjednik ne preuzme dužnost, dotad će najnormalnije pristizati pomoć kojoj je Ukrajini već odobrena, a to su značajni transferi i naoružanja i vojne tehnike tako da će Ukrajina za sljedećih nekoliko mjeseci imati i dalje dovoljno pomoći, a njima je trenutni problem što nema dovoljno ljudi.”

“Jedna od opcija je zamrzavanje sukoba”

Vojni analitičar raskrinkao je i Trumpovu optimističnu najavu da će sukob u Ukrajini zaustaviti u svega 24 sata. “Ne postoji mogućnost da se rat završi u 24 sata, to je dio predizborne kampanje. Treba dosta vremena da se sukob zaustavi, kao što treba i dosta vremena da se rat pokrene. Nije ga lako ugasiti, nije lako ugasiti ni običan šumski požar, a kamoli jedan rat.”

“Jedna od opcija je zamrzavanje sukoba, kao što se dogodilo na prostoru Sjeverne i Južne koreje. Hoće li to biti opcija ili nešto drugo, to ćemo tek vidjeti”, istaknuo je Ogorec.

Komentirao je i kakva je sudbina NATO-a nakon američkih izbora. “NATO-ova budućnost je neupitna. Bez obzira na to tko je na čelu SAD-a, NATO će opstati kao politička struktura, kao politički blok i to na čelu sa SAD-om kao i dosad. NATO će definitvno opstati.”

Ogorec navodi da ako pobijedi Trump, zahtijevat će se od europskih članica NATO-a da više izdvajaju za obranu.

Sve o posljednjem danu kampanje američkih izbora pratimo na OVOM LINKU.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Što je elektorski kolegij i kako funkcionira? Procurilo uznemirujuće izvješće za građane EU-a: “Spremite zalihe za slučaj rata s Rusijom”