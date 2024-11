Miro Kovač: Da Amerikanci nisu išli pomagati Ukrajincima, Kinezi bi to shvatili kao znak slabosti

Podijeli :

Bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač gostovao je u Newsnightu dana kod Igora Bobića, gdje je komentirao stanje rata u Ukrajini.

Osvrnuo se na to što je američki predsjednik Joe Biden dozvolio Ukrajincima korištenje dalekometnih zapadnih projektila na mete duboko u Rusiji.

Analitičar o dozvoli Ukrajini da koristi dalekometne projektile: “Mislim da je Biden najavio svoju odluku Trumpu”

“Ideja je da se dovede Trumpa pred gotov čin i s druge strane da se ojača pozicija Ukrajinaca prije mogućih pregovora sljedeće godine”, smatra Kovač.

Vjeruje da se američka strategija za Ukrajinu, od tri cilja, nije promijenila.

“Prvi je da Rusija ne smije pobijediti. Drugi da se Rusija previše ne destabilizra. I treći cilj, polako se nazire da će do toga doći, da sve više odgovornosti preuzimaju Europljani”, rekao je Kovač i dodaje da je i njemu logično da Europljani preuzmu više odgovornosti.

Ostali problemi SAD-a

“Trumpu će sad biti prva briga rješavanje ekonomske situacije – inflacija, rješavanje pitanja ilegalnih migranata. Amerikancima će isto biti važno kako se postaviti prema Kinezima koji ih sve više ugrožavaju”, ističe Kovač.

Medvedev: Sada imamo pravo oružjem za masovno uništenje gađati Kijev i objekte NATO-a

Smatra da je za Trumpa najgore kada bi sutra bio odgovoran za poraz Ukrajine.

“On bi bio najsretniji da se to razriješi na način da dođe do pregovora i da on bude velika zvijezda u tome. Ili da riješi pitanje opstojnosti Izraela na Bliskom istoku na način da se smire Iranci i da sve bude fino, krasno, lijepo i on bude kao Barack Obama – veliki i važan čovjek”, tvrdi Kovač.

Što da Amerikanci nisu pomagli Ukrajini?

“Da Amerikanci nisu išli pomagati Ukrajincima, onda bi Kinezi to shvatili kao znak slabosti. Tu imamo konkurenciju između Amerike i Kine gdje vi ne smijete pokazati slabost, svaki znak slabosti će se iskoristiti”,

Kovač kaže da je najgora stvar za Ameriku savez Rusije, Kine i Irana – koji već postoji.

“Amerikancima su potrebne, a to znaju i Trump i Elon Musk, a jasno je i Bidenovim ljudima njima su potrebne strukturne reforme.”

