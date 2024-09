Na Balkanu možda nastane nova država: Bila bi najmanja na svijetu, zovu je “muslimanski Vatikan”

Podijeli :

Unsplash / Ilustracija

Ako se plan ostvari, takozvana "Suverena država bektašijskog reda" postat će najmanja država na svijetu, veličine 10 hektara, što je četvrtina veličine Vatikana. Ta mala država imat će vlastitu administraciju, putovnice i granice.

Albanija planira stvoriti vlastiti Vatikan. Ovaj će, međutim, biti muslimanski. Prema izvještaju The New York Timesa, albanski premijer Edi Rama najavit će planove za suverenu mikrodržavu unutar glavnog grada Tirane, koja će slijediti praksu Bektašijskog reda – šitskog sufijskog reda osnovanog u 13. stoljeću u Turskoj. Ako se plan ostvari, takozvana “Suverena država bektašijskog reda” postat će najmanja država na svijetu, veličine tek 10 hektara, što je četvrtina veličine Vatikana. Ta mala država imat će vlastitu administraciju, putovnice i granice, piše Večernji list.

Policiji Slovenac u Komiži izgledao sumnjivo: Ovo je droga koju su pronašli kod njega

Nova država bi dopuštala konzumaciju alkohola, ženama bi bilo dozvoljeno nositi što žele te ne bi nametala nikakva pravila o načinu života, odražavajući tolerantne prakse Bektašijskog reda. Rama je izjavio da je cilj ove nove države promovirati tolerantnu verziju islama, po kojoj je Albanija i poznata. “Moramo čuvati ovo blago, a to je vjerska tolerancija, koju nikada ne smijemo uzimati zdravo za gotovo”, rekao je za The New York Times.

Povijest Bektašija seže u Otomansko Carstvo iz 13. stoljeća, ali prije gotovo jednog stoljeća sjedište Reda preselilo se u Tiranu nakon što mu je Mustafa Kemal Ataturk, utemeljitelj Turske Republike, zabranio ulazak u Tursku. Red Bektašija ima dugu mističnu tradiciju u Albaniji. Ovaj sufijski red bio je popularan među janjičarima, elitnim vojnicima Osmanskog Carstva koji su uglavnom regrutirani iz kršćanskih područja Balkana. Sufijska vjera ne prisiljava svoje sljedbenike na poštovanje osnovnih načela tradicionalnog islama.

Međutim, tolerancija ih nije zaštitila od progona. Stotinama godina vjernici su se nalazili pod pritiskom – bez obzira na to jesu li njihovi gospodari bili kršćani, muslimani ili ateisti – što ih je navelo da se sele u susjedne zemlje poput Kosova i Makedonije nakon osmanskog osvajanja Balkana u 14. i 15. stoljeću.

Bektašiji su odani mudrim ljudima, poznatim kao derviši. Derviš Baba Mondi je trenutačni duhovni vođa reda. Sljedbenici ga poznaju pod službenim titulom Njegova Svetost Hadži Dede Baba. Baba Mondi trebao bi biti vođa Suverene Države Reda Bektašija. On kaže da će se odluke donositi s “ljubavlju i dobrotom”. U intervjuu za Euronews 2018. godine izjavio je: “Biti Bektaši znači biti čovjek. Svoju zajednicu smo izgradili na principima mira, ljubavi i međusobnog poštovanja.”

Tim stručnjaka trenutno radi na zakonodavstvu koje će definirati suvereni status nove države unutar Albanije. Ramina vladajuća Socijalistička stranka također će morati podržati ovaj projekt. Baba Mondi izrazio je nadu da će Sjedinjene Američke Države i druge zapadne sile priznati suverenitet njegove države. “Zaslužujemo državu”, rekao je za The New York Times. “Mi smo jedini na svijetu koji govorimo istinu o islamu” i “ne miješamo ga s politikom.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Kako prepoznati glavicu kupusa koja je puna kemije: Trik je vrlo jednostavan Bolje nego ocat: Omekšajte stare ručnike uz samo jedan sastojak koji već imate kod kuće