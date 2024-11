Odvjetnik iz New Yorka za N1: “Imao sam neke poslove s Trumpom. On nije dobar čovjek!”

Podijeli :

Odvjetnik hrvatskih korijena John Kraljić u New Yorku je razgovarao s našom Vanjom Kranic o američkim izborima.

Kaže da mu nije bilo teško odlučiti za koga će glasati. “Imao sam se neke poslove s Trumpom u svojoj karijeri, on nije pošten biznismen. to nema veze s tim je li republikanac ili demokrat, on jednostavno nije dobar čovjek.”

“Ako on pobijedi, Ukrajina je gotova. Harris će nastaviti s ovim smjerom politike, da podržava demokraciju tako da za mene nije bilo dvojbe”, rekao je Kraljić.

Navodi da je dobro da se Joe Biden povukao. “Da je on ostao, Trump bi pobijedio. Čim je on izašao, ovo je postala prava utrka.”

“Znamo da Trump puno obećava, a na kraju ne dolazi puno toga na stol”, dodao je Kraljić.

