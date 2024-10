Pokrenut nadzor u šibenskoj bolnici nakon ispovijesti rodilje: “To je bio horor”

Podijeli :

Ilustracija

Iz Opće bolnice Šibenik reagirali su na svjedočanstvo pacijentice o njezinom porodu i liječenju na Odjelu ginekologije i rodilišta Opće bolnice Šibensko-kninske županije koje je objavljeno u emisiji Provjereno.

“Prema Zakonu o zaštiti prava pacijenata i Uredbi o zaštiti osobnih podataka Opća bolnica Šibensko-kninske županije u ovom trenutku ne može dati nikakve podatke o liječenju navedene pacijentice široj javnosti.

Od 11. srpnja 2024. godine do prije dva dana kad su se mediji obratili Ministarstvu zdravstva, a potom i ravnateljici osobno nije zaprimljena pritužba, prigovor niti sudska tužba pacijentice vezano za njeno liječenje u našoj ustanovi”‘, poručuju iz šibenske bolnice.

Dodaju i kako ni s Odjela ginekologije i rodilišta nije prijavljen neželjeni događaj koji bi zahtijevao postupak unutarnjeg nadzora.

“Od dana saznanja za slučaj pacijentice i upita novinarke Nove TV pokrenut je postupak unutarnjeg nadzora spomenutog slučaja te su zatražena očitovanja svih uključenih u liječenje pacijentice. Izražavamo žaljenje zbog nezadovoljstva pacijentice liječenjem u našoj ustanovi te molimo pacijenticu i širu javnost za strpljenje dok se ne utvrde sve činjenice vezane za njen slučaj, a o čemu će sukladno našim obvezama biti obaviješteno Ministarstvo zdravstva”, naveli su iz bolnice.

Liječnik rukama vadio posteljicu

Nakon što je na svijet stigao drugi sin Šibenčanke počinje njezina agonija kada u rađaonu, kao zamjena, ulazi liječnik koji joj posteljicu, koju nije uspijevala poroditi, nasilu vadi van.

Svemu je svjedočila njezina sestra, koja joj je bila pratnja na porodu.

“Ja sam bila njemu iza leđa, on je svoju ruku gurnuo u njezinu rodnicu… On je silovito to vukao. Doktorica koja joj je vodila trudnoću govorila je da nema potrebe to raditi, da će se svakako uspavati, svakako će se operativnim zahvatom ukloniti posteljica, ali on je i dalje pokušavao, ignorirajući to što mu je doktorica govorila”, ispričala je za Provjereno, a prenosi Dnevnik.

Pacijentica je na kraju operirana, no peti dan od dolaska kući primjećuje da nešto nije u redu. “Nešto je bilo na izlazu iz mene. Nisam znala jesu li to ugrušci i nisam znala što ću”, priča. Kad se ohrabrila izvući ono što je iz nje virilo, šokirala se.

“Kad je ona to izvukla… U njoj su bili metri i metri gaze. On je gazu zaboravio. Uz to što si se ponašao mesarski, što si joj krvnički čupao posteljicu… još si ostavio i gazu unutra”, priča njezina sestra.

