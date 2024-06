Predsjednik St. Paulija želi Budimira: Rado bih da se Ante na godinu dana vrati u naš klub

Podijeli :

Ovoga tjedna naši reporteri boravili su sa reprezentacijom u Hamburgu i pritom snimili zanimljive reportaže i razgovor s predsjednikom nogometnog kluba St. Pauli, Oke Goetllichom.

Jedan od razloga za ovaj intervju povratak je vašeg kluba u prvu ligu i prije svega vam čestitam na tom uspjehu. Drugi je razlog sâm St. Pauli i ono što predstavlja za ovu zajednicu i Hamburg. Za sam početak, kao što sam rekao, St. Pauli je više od nogometa, to je svojevrstan pokret. Jesu li igrači toga svjesni i kako objedinjuju sport i ideale kluba?

Kao prvo, sport općenito i profesionalni nogomet platforma su za vrijednosti naše zajednice koje su strogo antifašističke i antiseksističke. Doista radimo na političkom polju. Za nas sport i politika idu zajedno. A igrači su doista svjesni naših vrijednosti. Primjerice, naš kapetan Jackson Irvine stvarno je dobar tip i bavi se borbom protiv diskriminacije. Zauzima se za mnoge ljude, slobodnu ljubav i poštivanje različitosti. Ne pokazuje to samo nošenjem kapetanske trake s duginim bojama. Vrlo je mlad i svjetski čovjek i sviđa mu se naša atmosfera u St. Pauliju zato što ovdje imamo zajednicu koju krasi različitost s mnogima koji se bore protiv diskriminacije. Zato ovdje na stadionu, a možda se vidi i iza mene, imamo slogan proizašao iz društvenog projekta naših navijača koji glasi “Nema nogometa za fašiste” iliti “Kein Fussball den Faschisten”. A na sjevernoj tribini imamo slogan “Nijedno ljudsko biće nije ilegalno”, što je važno jer se zalažemo i za prava izbjeglica i borimo se za političke stavove u tom pogledu. A to nije nešto što je kreirao izvršni odbor, uprava ili marketinški tim, nego su to prije 40 godina kreirali naši navijači, naša zajednica i članovi. Vrlo smo ponosni što smo u prvoj ligi zbog još jedne činjenice: mi smo nogometni klub koji je u vlasništvu svojih članova. Ako ljudi nisu zadovoljni onime što se događa u klubu, mogu glasati protiv članova izvršnog odbora. Nemamo ulagače niti sasvim ovisimo o financijama jedne osobe. Dakako, bavimo se profesionalnim nogometom pa naravno da moramo zarađivati da dobijemo dobre igrače. Dakako, imamo i troškove zbog proračuna za igrače, za održavanje stadiona i infrastrukture… Želimo način da ponovno stvorimo organski nogomet koji predstavlja navijače i zajednicu. To je naš pristup i zato smo vrlo sretni što smo opet u prvoj ligi.

I mi smo vrlo sretni zbog vas. Spomenuli ste vrijednosti koje ovaj klub predstavlja. Pronašao sam podatak da ste lani imali više od 30.000 članova. Dijele li svi oni te vrijednosti?

Zanimljivo, pronašli ste podatak o 30.000 članova. Zbog uspjeha koji smo postigli, u samo nekoliko mjeseci taj se broj već popeo na 44.000, što ćemo objaviti u sljedećih nekoliko dana. Uvijek objavljujemo štosnu brojku, u ovom slučaju – 44.444. I vrlo smo sretni što su ljudi prihvatili naše ideje i vrijednosti. Dakako, razlog je uspjeh naše nogometne momčadi, ali imamo i više od 25 drugih sportova: pikado, šah, jedrenje, triatlon… Ljudi žele nositi dres s logotipom St. Paulija i predstavljati način na koji doživljavamo profesionalni sport, ali i podupirati naše vrijednosti.

Kakav je to poseban odnos između kluba i navijača i koje društveno angažirane aktivnosti provodite s njima? Je li to svojevrsna simbioza?

Da, navijači i članovi stvorili su ideje i vrijednosti prije gotovo 40 godina kada su se ljudi borili za priuštivu stanarinu i stanovanje. Shvatili su da postoji jedan mali nogometni klub kada su se zalagali za navedeno i borili protiv gentrifikacije. I otuda pomalo dolazi duh St. Paulija, nismo samo na strani najkomercijalnijih ideja nego se borimo i protiv nekih političkih stvari za koje smatramo da idu u pogrešnom smjeru. Primjerice, sama zajednica prikuplja odjeću za beskućnike, organizira prijevoz izbjeglicama na stadion kako bi gledali utakmice… Iza svega toga stoje navijači. Ispred stadiona imamo autobus s tuševima za beskućnike, pa se beskućnici opet mogu osjećati kao ljudi jer imaju mogućnosti istuširati se. Uzimamo to zdravo za gotovo, ali oko nas žive ljudi kojima to nije dostupno. Radi se o sitnim inicijativama kakvih imamo gomilu. Organiziramo akcije darivanja krvi i slično. Dakle, bavimo se mnogim stvarima.

Kažete da politika ide u pogrešnom smjeru i da se borite protiv toga. Sljedeće je pitanje povezano upravo s time. U političkom okruženju u Njemačkoj, osobito nakon posljednjih izbora, osjećate li se izolirano u takvim aktivnostima i aktivnom promoviranju vrijednosti koje predstavljate?

Prvi smo stadion i klub koji je kao pravilo uveo nultu toleranciju na rasističke uzvike na tribinama. Možemo zabraniti ulaz onima koji izvikuju rasističke i seksističke stvari, bili smo prvi koji su krenuli u tom smjeru. To su pravilo sada uveli i drugi stadioni u Njemačkoj. Uopće se ne osjećamo izolirano jer smo bili prvi koji su s time krenuli početkom 90-ih i ostali smo vjerni svojim vrijednostima i političkim stavovima. Stvari se konstantno mijenjaju. Zalažemo se i za različitost, na krovu stadiona nalazi se zastava uključivosti i različitosti. Mnoge organizacije bave se tim temama. Primjerice, održivošću u pogledu klimatskih promjena. Moramo provoditi okolišne, socijalne i upravljačke ciljeve. Mnoge suvremene organizacije to čine, a mi smo još 90-ih bili predvodnici u mnogo pogleda. Promičemo ovo u zajednici i ponosni smo na svoje stavove. A zajednica koja podupire St. Pauli to promiče. Istina, postoje ljudi kojima se to baš i ne sviđa, ali nije nas briga.

Kad slušam kako govorite o svim inicijativama i svemu što činite na humanitarnom planu, teško je zamisliti da imate vremena baviti se nogometom. No s obzirom na to da St. Pauli nije među najvećim klubovima u Njemačkoj kada govorimo o trofejima, kako to da je postao toliko važan u pop-kulturi? Ne mislim samo na humanitarni rad i vrijednosti, nego i glazbu… Predstavlja velik dio velikog grada. Kako to da je postao toliko važan za pop-kulturu?

Zanimljivo, mnogi su bendovi svirali u blizini jer smo u blizini kulturnog centra Hamburga. Dakako, neki bendovi dolaze na utakmice, nekima se sviđa naš logotip s lubanjom i ukrštenim kostima. Među rijetkim smo nogometnim klubovima koji imaju dva logotipa: službeni logotip i onaj s lubanjom i ukrštenim kostima. To se povezuje s političkim prosvjedima za ljudska prava i idejom koja stoji iza kluba. Iz tog je razloga St. Pauli među šest najvećih brendova u njemačkom nogometu, iako do prije nekoliko tjedana nikad nismo osvojili trofej. Prvi smo trofej osvojili kao prvaci 2. Bundeslige. Bilo je jako lijepo osvojiti taj trofej, nismo to očekivali, a ljudi su poludjeli jer smo ga osvojili. Jako zanimljivo…

To nije mala stvar jer kažu da je 2. Bundesliga najkvalitetnija druga liga na svijetu.

Mogu vam reći da je 2. Bundesliga peta najveća liga u cijeloj Europi! Dakle, 2. Bundesliga veća je nego mnoge prve… U pogledu prihoda i gledatelja na stadionima spada među pet do sedam najvećih liga u Europi. I vrlo je zanimljiva iz jednog razloga… Financijski jaz između klubova nije toliko velik. Dakako, u Premier ligi između prvih pet klubova i zadnjeg kluba postoji jaz od više stotina milijuna. U njemačkoj Bundesligi između Bayern Münchena i Darmstadta 98, koji je ove sezone pao na 18. mjesto, postoji jaz od više stotina milijuna koje mogu uložiti u igrače. Stoga prve lige postaju nekako nezanimljive. U svim europskim ligama moramo razmisliti kako da sâm sport postane važniji. A kako bi se pobudio interes za sport, moramo malo više regulirati priljeve novca. Dakako, većim se klubovima to ne sviđa, ali to je način da opet pobudimo interes za ovu ligu i da utakmice ponovno budu zanimljivije, tako da imamo ono što je srž svega – neizvjesnost o pobjedniku. Upravo zato i volimo sport. Primjerice, Europsko prvenstvo vrlo je zanimljivo jer države igraju jedne protiv drugih i nije toliko jasno tko će pobijediti. Kad pak Man City igra protiv Leicestera, navodim ovo samo kao primjer, mnogi očekuju da će Man City pobijediti zbog njihove ekonomske snage. Zato to ljudima nije zanimljivo. Stoga moramo donijeti pravila i svi članovi odbora i organizacija moraju razmisliti o tome uništavamo li možda naš sport zbog ekonomskih neravnoteža. Moramo smisliti uravnoteženiji sustav kako bismo opet imali zanimljive utakmice.

UEFA je nešto poduzela u pogledu tog problema prije nekoliko godina. Uvela je svojevrsno ograničenje plaće, koje nije ograničenje plaće u pravom smislu riječi. Kako biste riješiti taj problem? Kako ograničiti Bayern München, jedan od pet ili sedam najvećih klubova na svijetu? Kako ih natjerati da ne zarađuju?

Upravo tako! Ne želim vrijeđati Bayern München. Zapravo se radi o tome da pobudimo više strasti i interesa za sport. Dakako, postoje organizacije koje se time bave i moraju pronaći rješenja kako se ne bi događalo da Man City uvijek bude prvak Premier lige, Paris Saint-Germain francuske lige… Dakako, ovo se baš nedavno promijenilo, ali Bayern München uvijek je prvak njemačke lige. Kako to postići? Dakako, postoje pravila. Nogomet se svodi na pravila. Ako je lopta vani, onda je vani. Ako se gol računa, računa se. Sudac se mora baviti time, iako znamo da su i suci ljudi te katkad griješe.

I za kraj razgovora, idemo malo na nogometni teren. Jeste li sretni što ste ušli u Bundesligu, na najvišu razinu njemačkog nogometa? Osobito ako uzmemo u obzir da je HSV ostao u drugoj ligi.

Da, ovo je, dakako, prvi put u povijesti da smo ispred našega većeg susjeda, što je veliko postignuće. Ali ne smijemo počivati na lovorikama. Doista smo disciplinirana momčad. Doista želimo proaktivan pristup lopti, želimo posjed lopte. I izazivač smo u prvoj ligi i želimo sudjelovati u ovom natjecanju kao izazivač. Volimo izazivati stvari, ligu i političke sustave. Stoga prionimo na posao!

Pred vama su mnogi izazovi, no što bi bio prvi i realističan cilj za prvu sezonu? Pretpostavljam da bi to bio ostanak u prvoj ligi.

Dakako, nastojite dati sve od sebe da ostanete u ligi. To mora biti i jest naš cilj. Nećemo samo reći: “Jupi! U prvoj smo ligi i nije nas briga ako gubimo.” Ne, mrzimo gubiti, želimo pobjeđivati, i to u što je više utakmica moguće, kao i svi. Dakako, postoje ekonomski nesrazmjeri koje sam već spomenuo. Naravno, pri dnu smo tablice, što vrijedi i za našu ekonomsku snagu. No svojom igrom na terenu želimo nadići svoj lošiji financijski položaj. I želimo da srž ovog sporta opet bude neizvjesnost o pobjedniku utakmice te se nadamo da će neki bodovi ostati ovdje na Millerntoru.

Sjećam se da je Union Berlin ne tako davno učinio nešto slično. Stvarno im je krenulo nakon što su ušli u prvu ligu. Želimo vam da uspijete u tome. Razgovarao sam s nekoliko navijača St. Paulija ispred stadiona. Pitao sam ih što bi htjeli da pitam predsjednika kluba. Jedan mi je gospodin rekao da vas pitam sljedeće… Znamo da je otišao trener koji vas je doveo u Bundesligu, kao i jedan od najboljih igrača. Planirate li pojačati momčad i hoće li ovog ljeta biti ikakvih transfera?

Kada govorimo o ekonomskom nesrazmjeru, što može manji klub u prvoj ligi? To je pitanje koje smo postavili na odboru. A odgovor je, dakako, stvaranjem talenata koje možemo unovčiti. S nekima smo to uspjeli, ostvarili smo golem uspjeh s našim trenerom koji je započeo kao pomoćni trener. Obavio je fantastičan posao, vrlo smo zahvalni što nas je svojim radom doveo u prvu ligu. I veoma nam je drago što velik klub poput Brightona, veći je od St. Paulija i nalazi se u Premier ligi, traži Fabiana Hürzelera. I ponosni smo što smo ga pustili jer je to način na koji stvaramo talente. Dakako, imat ćemo novog trenera. Isto tako, ovo nam pomaže jer novac od transfera možemo uložiti u momčad, što ćemo svakako i učiniti. Pronaći ćemo nove talente, uložiti u njih i, nadamo se, ostati u Bundesligi te opetovano unovčiti svoje talente jer bez novca nećemo moći biti konkurentni u ovoj kompetitivnoj ligi.

I dva pitanja za kraj… Budući da dolazimo iz Hrvatske, osobno vam želim postaviti jedno pitanje. Kad biste imali neograničena sredstva, kojeg biste hrvatskog igrača kupili u ovom trenutku?

Radi povijesne pravde i da mi srce bude na mjestu, htio bih da Ante Budimir pokaže našim ljudima da nije napadač bez pogodaka, što je, nažalost, bio dok je igrao za nas. Ali znam da je mnogo talentiraniji, što je i pokazao. Postao je izuzetno vrijedan igrač u Španjolskoj i Italiji. Rado bih da se Ante na godinu dana vrati u naš klub, zabija golove te pokaže navijačima i svima nama da ima mnogo više sreće nego što je imao tijekom godine koju je proveo s nama. I želim mu svako dobro, više golova za Hrvatsku i svu sreću. Ante, hvala ti na svemu što si učinio za ovaj klub, iako nisi baš imao sreće, ali i dalje imamo jako dobro mišljenje o tebi. Hvala ti!

Sigurno će mu biti drago kad ovo čuje. I za kraj razgovora… Europsko prvenstvo igra se u vašem Hamburgu. I Hrvatska je ovdje igrala. Kako gledate na hrvatsku reprezentaciju u ovom trenutku?

Mislim da su uvijek… Bili su odlični na posljednjim natjecanjima, sada se, dakako, postavlja pitanje mogu li se nositi sa svim tim uspjesima. Dosad rezultati nisu bili tako sjajni, svi su manje-više očekivali sjajne rezultate. Svi su očekivali da će Hrvatska biti jača. Ali prvenstvo još traje, a Hrvatska je uvijek izazivač i konkurent. Znamo da se silovito bori i nije protivnik kojem se želite suprotstaviti. I ovo je možda šansa da uđe u sljedeću fazu natjecanja.

