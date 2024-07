Profesor Cull: Političko nasilje je dio američke povijesti

Podijeli :

Profesor Nicholas J. Cull sa Sveučilišta Južna Kalifornija komentirao je u Točki na tjedan s Natašom Božić situaciju nakon ranjavanja bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa.

“Stvari bi mogle krenuti u oba smjera. Predizborna kampanja je sve luđa, sve je više ekstremnijih izajva i sve se čini apokaliptičnim. Pokušaj atentata je posljedica ove retorike. Predsjednik Biden je spominjao prijetnju američkoj demokraciji, a i sam Trump uvijek govori o kaosu koji vlada u zemlji. Uz ove ekstremne političke percepcije, nasilje je sljedeći logičan korak”, objašnjava profesor.

“Možda će ovo ljude potaknuti da naprave korak unatrag, da malo pažljivije biraju riječi. Vidjeli smo smirivanje tenzija danas, ali ne možemo reći da je ovo nezamislivo. Trump je rekao da je to u Americi nezamislivo, ja mislim da je to vrlo zamislivo. Političko nasilje je dio američke povijesti, to zna svaki Amerikanac. Zato imamo i veliki broj policijskih službenika na svim političkim skupovima”, govori. Dodaje i kako ljudi, kada govore o ubojstvu Shinzoa Abea u Japanu ili onome što se dogodilo Ficu u Slovačkoj, to usporeduđuju s Amerikom jer je to nešto tipično za američku scenu.

“Sigurnost je već bila visoka, bivši Trumpov savjetnik je prije nego što je otišao u zatvor kritizirao Bidenovu administraciju što nije adekvatno zaštitila Trumpa. Kampanja će postati još gadnija”, upozorava Cull.

“Psihološki je pokušaj atentata vrlo izazovan. Kad netko preživi atentat, ta osoba je inače zainteresiranija za mir i kompromis. Tako je bilo s Reaganom, ne znam kako će biti s Trumpom, on ima posebnu psihologiju. Njegova neposredna reakcija nakon napada je da se ustane i poruči ‘borite se’, da se baci još dalje”, govori Cull.

Cijeli razgovor poslušajte u videu.

